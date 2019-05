Sono stati soccorsi due escursionisti che da ieri erano dispersi sul monte Cusna | in

Chi Sono gli italiani nel mirino delle sanzioni economiche degli Stati Uniti : Fotografia: Saul Loeb / AFP / Getty Images Nel lungo e dettagliato elenco redatto e aggiornato dal Tesoro americano, composto da circa 8mila soggetti suddivisi burocraticamente tra persone fisiche, società e Stati nazionali sotto sanzioni economiche da parte della Casa Bianca di Donald Trump, per l’Italia compaiono anche i nomi di associazioni criminali come la ‘ndrangheta e camorra (indicate come ‘Ndrangheta Organisation e ...

Griezmann al Barcellona - addio all’Atletico : “Sono stati 5 anni meravigliosi” : Griezmann AL Barcellona- Come annunciato dallo stesso diretto interessato, Griezmann dice addio all’Atletico Madrid in maniera ufficiale e si prepara a vestire la maglia del Barcellona nel corso della prossima stagione. Un addio improvviso e forse inaspettato, l’attaccante ha rivelato:”Lascio dopo 5 anni, sono stati anni fantastici”. Chiaro e imminente il suo futuro in maglia […] L'articolo Griezmann al Barcellona, ...

Ipotesi PlayStation Plus di giugno 2019 : Sono questi i nuovi giochi PS4 gratis? : Sony non ha ancora annunciato i PlayStation Plus di giugno 2019. E questo è un fatto. Un altro fatto è che sono già in tantissimi i possessori di una PlayStation 4 a chiedersi quale sarà la selezione gratuita del colosso giapponese per il prossimo mese. Per chi non lo sapesse, si tratta di due videogiochi regalati dall'azienda dagli occhi a mandorla a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - indispensabile anche per giocare online e ...

Sono stati arrestati! Minacciano di rapire figlie di un medico : Il loro obiettivo era quello di rapire i figli di personaggi in vista del territorio casertano, per poi chiedere del denaro in cambio del rilascio degli ostaggi. Un piano da film messo a punto da due uomini e una donna, ma che alla fine è fallito miseramente, con l’arresto dei rapitori.-- I malviventi hanno minacciato la loro vittima, un medico casertano della clinica Villa Fiorita di Capua, per farsi consegnare 10mila euro, salvo poi dirsi ...

Al Salone del Libro ci Sono stati 148mila visitatori - un po’ più dell’anno scorso : Lunedì 13 maggio si è conclusa la 32esima edizione del Salone del Libro di Torino, la più grande fiera di libri italiana: ci sono stati 148.034 visitatori, hanno detto gli organizzatori, quattromila in più rispetto all’anno scorso. La giornata con

Ci Sono degli stati americani che corteggiano i rifugiati : Portatelo a casa tua, l’immigrato, dice il politico nazionalista, il commentatore nazionalista, il troll (senza etichetta: basta troll) a chi parla di accoglienza o più semplicemente di umanità. Ecco, d’ora in avanti si potrà rispondere con un caso pratico, e qualche numero preciso (riguarda l’Ameri

"Vinci Salvini" ha un vincitore : "Mi Sono bastati 40 like. Intanto mi hanno mandato una foto del ministro" : Quanti ‘like’ bisogna mettere per diventare vincitore del concorso ‘Vinci Salvini’? Lo ha spiegato a Rai Radio1, nel corso di Un Giorno da Pecora’, Roberto Subellati, 22enne studente di Economia, vincitore del ‘premio giornaliero’ di sabato scorso.“Siamo sulle decine in un solo giorno”. Quanti esattamente? “Diciamo al massimo una quarantina di like ai post su Fb e su ...

Terrapiattismo - convegno a Palermo : “Non molto tempo fa esistevano giganti - gli scheletri Sono stati fatti sparire” : “Le radici dei giganti sono antichissime. Si pensa siano nati dall’ibridazione fra gli angeli decaduti e donne terrestri“: lo ha dichiarato Albino Galuppini, tra gli organizzatori del convegno dei terrapiattisti che si tiene oggi a Palermo. “E’ esistito un regno di Tartaria nell’attuale Russia e i giganti sarebbero esistiti non molto tempo fa. Gli scheletri sono stati trovati ma poi fatti sparire perché dopo ...

In Spagna uno scivolo di 38 metri è stato chiuso un giorno dopo l’apertura perché ci Sono stati feriti : In Spagna un ripido scivolo lungo 38 metri è stato chiuso il giorno successivo alla sua apertura al pubblico perché ci sono stati feriti e diverse segnalazioni alle autorità sulla sua scarsa sicurezza. Lo scivolo era stato montato dalla cittadina

Abusato di una 17 enne - due uomini Sono stati puniti dalla folla - frustati da alcune donne mentre sfilavano nudi per le strade della città : Due uomini accusati di aver Abusato di una ragazza di 17 anni sono stati puniti dalla folla, facendoli sfilare senza vestiti per le strade della città e con le mani legate dietro la schiena mentre le donne li frustati fortemente. La coppia è stata condotta per le strade di Yingkiong nell’estremo nordest dell’India da una folla arrabbiata prima di essere consegnati alla polizia locale. La giovane ragazza avrebbe ha accettato di ...

Bimba ferita a Napoli - arrestati gli autori del raid a piazza Nazionale : Sono due fratelli : Sette giorni dopo il ferimento di Salvatore Nurcaro e della piccola Noemi, sono stati arrestati i due sicari che hanno aperto il fuoco in piazza Nazionale. Il cerchio s'è chiuso questa...

In Nigeria Sono stati liberati quasi 900 bambini che erano stati arruolati per combattere contro Boko Haram : La Civilian Joint Task Force (CJTF), una milizia che opera nel nord-est della Nigeria, ha liberato 894 bambini che aveva arruolato come soldati per combattere contro il gruppo terroristico islamista di Boko Haram. Lo ha riferito una nota dell’UNICEF, secondo cui tra

Sono stati feriti tre passanti! A Genova nella rissa tra stranieri vola acido : Una violenta rissa tra stranieri nei vicoli del centro storico di Genova si è conclusa con il lancio di acido, a causa del quale tre uomini Sono rimasti feriti, finendo in ospedale. L'episodio è avvenuto durante la tarda serata di ieri, quando le vittime, di 45, 56 e 76 anni, stavano passeggiando lungo via Canneto il Curto.-- Era in corso una violenta lite tra due extracomunitari, probabilmente due nordafricani, come riferito da alcuni ...

Due deputati venezuelani si Sono rifugiata nell’ambasciata italiana di Caracas dopo essere stati privati dell’immunità parlamentare : Due deputati dell’Assemblea Nazionale del Venezuela (cioè il parlamento) hanno chiesto ospitalità all’ambasciata italiana di Caracas dopo che a loro e ad altri cinque parlamentari dell’opposizione era stata tolta l’immunità parlamentare con l’accusa di aver partecipato ad un fallito colpo di