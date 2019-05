E chi se lo aspettava! Pamela Prati e Marco Caltagirone si sarebbero lasciati

Come per le nozze, anche la presunta rottura tra i due si tinge di giallo. Il tempo fa infatti notare che in Rete sono spuntati diversi profili a nome Marco Caltagirone e dunque la pagina in cui è comparso il messaggio potrebbe essere un fake. Ulteriori dubbi nascono dal fatto che il post è firmato Marck, anziché Mark, soprannome con cui sarebbe conosciuto l’imprenditore tra i suoi amici. La Prati al contrario tace. L’ultima Stories è di qualche ora fa e fa riferimento ancora a Caltagirone e a un altro profilo Instagram rispetto a quello in cui è comparso il messaggio misterioso.

(Di giovedì 16 maggio 2019)si. L’annuncio sarebbe stato fatto dall’imprenditore sul suo profilo Instagram che è privato. Così riporta il sito 361magazine. Ma ancora una volta, la faccenda è poco chiara., soprannominato “il fidanzato fantasma” dellaperché nessuno lo ha mai visto, sarebbe tornato improvvisamente sui social per scrivere il post con cui dichiarerebbe che lui e la showgirl si sono: “Io e, con accordo comune abbiamo deciso di dire fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Io, presto chiarirò tutto nelle sedi opportune. Marck”.Il tutto poi sarebbe avvenuto a poche ore dall’ospitata dellaa Live-Non è la D’Urso dove è accaduto di tutto:abbandona lo studio, ritorna, s’infuria, picchia i pugni dietro le quinte…Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...