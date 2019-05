Padova | tiene in casa i cadaveri di madre e zio e continua a incassare le pensioni

blogo

(Di giovedì 16 maggio 2019) Un uomo di 55 anni, identificato come Federico Bernardinello, è stato denunciato ieri per truffa e occultamento di cadavere dopo che i militari hanno fatto irruzione nella sua abitazione di Sant'Urbano, in provincia di, e rinvenuto idi suae di suo zio, conservati nella legnaia mentre l'uomova ad intascare la pensione dei due.Nerina Battistella,dell'uomo, era deceduta sei mesi fa, mentre lo zio Italo Battistella era morto da almeno tre anni. Bernardinello, però, non aveva denunciato la loro morte e, pur dire a ritirare la pensione dei due anziani, aveva avvolto i loronel cellophane e li aveva nascosti nella legnaia.Il trucchetto ha funzionato a lungo, ma alla fine è stato scoperto quando il direttore della banca di Sant'Urbano ha chiesto al 55enne alcuni documenti, incluso quello di esistenza in vita che viene rilasciato dal ...

messyadore_ : Domani sera c'è la notte bianca di psicologia e Kosmos tiene un incontro sull'omogenitorialità @ gente di padova, d… - Zehov : RT @AntPietrogrande: Il Gruppo Giardino Storico-Università di Padova tiene la penultima lezione del XXIX corso a villa Revedin Bolasco e ne… - AntPietrogrande : Il Gruppo Giardino Storico-Università di Padova tiene la penultima lezione del XXIX corso a villa Revedin Bolasco e… -