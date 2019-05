Operaio muore folgorato aggiustando la macchina del caffè

Agrigento. Falciato dalla benna della ruspa : Michele - Operaio - muore mentre lavora : Il dramma è avvenuto in campagna, in una contrada del territorio di Palma di Montechiaro che si raggiunge con qualche difficoltà. Per meglio chiarire i dettagli della vicenda stanno già lavorando Polizia e Carabinieri. L’area del cantiere è stata sequestrata.Continua a leggere

Roma - cade in un pozzo : muore Operaio : 12.38 Tragedia alle porte di Roma. Un operaio di 30 anni Romano, mentre effettuava dei lavori in un terreno privato a San Cesareo, è morto precipitando in un pozzo artesiano profondo circa 5 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco che lo hanno estratto, il 118, i carabinieri della stazione di San Cesareo e della compagnia di Palestrina.L'area è stata sequestrata e la salma portata al Policlinico di Tor Vergata per l'autopsia.

Modena - Operaio cade dal tetto di un capannone e muore : Nuovo dramma sul lavoro questa mattina alla Cisa-Cerdisa, società che realizza ceramiche a Maranello, in provincia di Modena: un operaio reggiano – A. R., di 46 anni – ha perso la vita per un incidente nella zona della smalteria-forni. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire, ma a quanto pare sarebbe legata a una caduta dall'alto, l'operaio era infatti al lavoro sul tetto. Sul posto due ambulanze del 118 e i carabinieri per ...

Napoli - la morte sul lavoro : Operaio dei rifiuti muore schiacciato dall'autocompattatore : Ancora una tragedia sul luogo di lavoro in provincia di Napoli. Un operaio della ditta Tekra, che a Marano gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha perso la vita in via Sconditi, ...

Infortuni : Petralia Soprana - Operaio precipita da balcone e muore : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Un operaio di 62 anni è morto mentre stava facendo dei lavori in un'abitazione di vicolo Garibaldi, a Petralia Soprana (Palermo). L'uomo stava lavorando ad un balcone quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa dieci metri. Inutili i soccorsi. S

Muore Operaio durante scarico merci : al vaglio ipotesi malore : Roma – Un uomo di 52 anni e’ morto intorno alle 8.15 in via di Tommaso da Celano, all’incrocio con via Antonio Coppi, in zona Caffarella, mentre stava scaricando alcune casse di latticini da un furgone. Sul posto e’ intervenuto il VII gruppo Appio della Polizia locale che ha chiuso un tratto di via Tommaso da Celano, da via Pietro Fedele a Largo Diacono. Le cause del decesso sono da verificare, non si esclude ...

Incidente lavoro Livorno - muore Operaio : 14.22 Incidente mortale sul lavoro nel porto di Livorno. Un operaio di 51 anni ha perso la vita a bordo di una nave della compagnia Moby attraccata alla calata Carrara. Secondo le prime ricostruzione, il lavoratore originario di Torre del Greco, nel Napoletano, stava effettuando delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave, quando è stato colpito alla testa da una struttura del ponte elevatore che si mossa.

Operaio muore in acciaieria a Cremona : MILANO, 19 APR - Incidente mortale alla acciaieria Arvedi di Cremona. Un magazziniere di 28 anni, Marco Balzarini, è rimasto schiacciato da un muletto in movimento. L'incidente è accaduto oggi intorno ...

Schiacciato da un rullo durante il turno di notte : muore Operaio di 53 anni : Marco Bedani, 53 anni, è morto Schiacciato mentre lavorava alla Fucine Film spa a Fucine di Ossana, in val di Sole (Trentino).Continua a leggere