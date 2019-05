Maltempo | l’Anas rinvia i lavori sulla pavimentazione A2 a Cosenza

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) A causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la Calabria in questi giorni, idi manutenzione programmata dellastradale lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, saranno avviati a partire da lunedi’ 20 maggio 2019. A partire da lunedì e fino al 22 maggio 2019, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 20:30 e le ore 06:30, sarà in vigore la chiusura al traffico delle rampe in uscita allo svincolo disud in entrambe le carreggiate. Dal 23 maggio e fino al 24 maggio, nella fascia oraria (20:30-06:30), sarà in vigore la chiusura della rampa in ingresso in direzione Reggio Calabria dello svincolo disud. Infine, a partire dal 27 maggio e fino al 31 maggio 2019, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 20:30 e le ore 06:30, sarà in vigore la chiusura al traffico delle rampe di ingresso e uscita in entrambe le ...

