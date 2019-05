Il Mattino | “Al San Paolo spacciano nei bagni”

forzazzurri

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il: “Al Sannei bagni”, la dura denunciaSpaccio SanIn diretta a Un Calcio Alla Radio, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Giuseppe Crimaldi de Il. “Le parole di De Laurentiis hanno riaperto un capitolo antico ma doloroso. La droga al Sanè una questione vecchia e dal punto di vista giudiziario, la DIGOS è molto attenta. Nella Curva A ci sono degli elementi che inquinano l’ingresso delle persone oneste. Lo spaccio avviene nei bagni e in settori dello stadio non propriamente nascosti. Tra questura e ultrà c’è un dialogo ma per dimostrare la cessione di stupefacenti ci vorrebbero telecamere e prove”. Leggi anche Squawka Football – Cercate uno stopper? Il top al mondo è Koulibaly VIDEO – Addio De Rossi, tutta la verità: spunta un audio su Whatsapp! Potrebbe interessare anche Resta su ...

