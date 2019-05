Grande Fratello | cosa c' è tra Erica e Gianmarco?

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte si consola con Gianmarco Onestini dopo Gaetano? «Dimmi che donna vuoi» : Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha...

Grande Fratello - Luca Onestini : «Gianmarco e Michael sono gli unici educati in un’edizione in questo senso terrificante - c’è solo gente che ha voglia di litigare. Non vado nei salotti tv perché sono scomodo» : Luca e Gianmarco Onestini Per Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di prendere le difese del Fratello Gianmarco, attualmente concorrente del Grande Fratello 16. Quest’ultimo, durante la diretta di lunedì, è stato accusato da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, di avergli rivelato che Michael Terlizzi, su cui da settimane aleggia il dubbio di una presunta omosessualità, c’abbia ...

Grande Fratello 2019 - Luca Onestini : «Gianmarco e Michael sono gli unici educati in un’edizione in questo senso terrificante - c’è solo gente che ha voglia di litigare. Non vado nei salotti tv perché sono scomodo» : Luca e Gianmarco Onestini Per Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di prendere le difese del Fratello Gianmarco, attualmente concorrente del Grande Fratello 16. Quest’ultimo, durante la diretta di lunedì, è stato accusato da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, di avergli rivelato che Michael Terlizzi, su cui da settimane aleggia il dubbio di una presunta omosessualità, c’abbia ...

Grande Fratello - 'bacio' per Michael e Gianmarco : necessario per aumentare il budget spesa : Il Grande Fratello 16 continua a mettere la prova i suoi concorrenti, cercando di favorire dinamiche in grado di scatenare curiosità e discussioni fuori e dentro la Casa. È così che nella giornata di ieri, ai ragazzi è stato chiesto di baciare una persona a loro vicina ogni qual volta sentiranno le note di una canzone d'amore. L'obiettivo è presto detto: se tutti loro rispettarono la richiesta nel modo giusto, potranno ottenere un budget ...

Grande Fratello - la brutale vendetta passionale di Francesca De Andrè : il bacio sulle labbra che cambia tutto? : E alla fine scattò il bacio. Siamo nella casa del Grande Fratello dove, in un qualche modo, si è consumata la vendetta di Francesca De Andrè, al centro di mille voci e di un presunto tradimento del suo uomo al di fuori del reality, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. bacio, va detto, non spontan

Grande Fratello - Francesca De André ha un incidente e si fa male al piede ma i social l’attaccano : “Fa finta” : incidente domestico nella casa del Grande Fratello per Francesca De André. La nipote del celebre cantautore, da qualche giorno al centro dell’attenzione per la lite con Mila Suarez, si è fatta male ad un piede: la dinamica dell’infortunio non è chiara ma la ragazza non sembra essere grave, motivo per cui in tanti sui social hanno insinuato che si sia trattato di una scusa per attirare l’attenzione ancor più su di sé. ...

Grande Fratello 16 - bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini! Ma è solo una prova del GF... (Video) : Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini, due concorrenti del Grande Fratello 16, già al centro di una mezza tonnellata di pettegolezzi a causa di presunte avance che il figlio di Franco Terlizzi avrebbe fatto nei riguardi del Fratello di Luca Onestini ai tempi della loro esperienza di Temptation Island, si sono baciati!Fermi tutti, però, niente è come sembra...prosegui la letturaGrande Fratello 16, bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco ...

Grande Fratello : Michael e Gianmarco si baciano sulle labbra per gioco. Guarda il Video : Il Grande Fratello ha messo alla prova i ragazzi della casa, ogni volta che partirà una musica romantica dovranno afferrare il compagno più vicino a loro e baciarlo cinematograficamente. IL GF valuterà attentamente l’impegno... L'articolo Grande Fratello: Michael e Gianmarco si baciano sulle labbra per gioco. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 2019 : Giorgio ha fatto uso di droghe prima del confronto con Francesca De Andrè? : Durante il confronto tra Giorgio Tambellini e Francesca De Andrè, l'imprenditore è apparso in stato di forte alterazione e il web si è scatenato, ipotizzando il ricorso ad alcune droghe.

Grande Fratello 16 - Gennaro a Francesca : "Hai un cu*o bellissimo" : Ecco quello che è stato mostrato, oggi, mercoledì 15 maggio 2019 nel corso del daytime del Grande Fratello 16:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Gennaro a Francesca: "Hai un cu*o bellissimo" pubblicato su Gossipblog.it 15 maggio 2019 16:31.

Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019. Montalbano 23.5% - il Grande Fratello 18.2%. Made in Sud chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno ha conquistato 5.568.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.142.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.767.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Star Wars VII – Il Risveglio della Forza ha catturato l’attenzione di 1.206.000 spettatori ...

Grande Fratello 16 - Edoardo Ercole : "Gianmarco Onestini voleva organizzare una serie di foto con un'ex concorrente del GF" : Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, è entrato nella casa del Grande Fratello 16, durante la puntata serale andata in onda due giorni fa su Canale 5.Durante l'ultima puntata di Domenica Live andata in onda, infatti, Edoardo aveva dichiarato che Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avance da Michael Terlizzi ai tempi della loro esperienza a Temptation Island. Il figlio dell'attrice bolognese, quindi, è entrato nella Casa per avere ...

Mila Suarez dopo l’uscita al Grande Fratello : “Ti auguro di…” : GF 16: Mila Suarez scrive una dedica sui social dopo l’eliminazione Mila Suarez, durante la diretta di Lunedì scorso, ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, diventando così un ex concorrente del Grande Fratello. La sua partecipazione al reality show di canale 5 ha fatto discutere e non poco, in particolar modo per i continui scontri con Francesca De André, ma a distanza di giorni la bella modella marocchina si è riappropriata ...

Kikò Nalli preoccupato al Grande Fratello? La confessione inaspettata : Kikò Nalli pensa ai figli al Grande Fratello 16 e ha un momento di crisi Tempo di confidenze al Grande Fratello. Nelle prime ore del mattino, Kikò Nalli ha avuto un momento di crisi al GF. L’ex marito di Tina Cipollari ha ammesso di sentire la mancanza degli affetti e in particolare dei figli. Dopo più di un mese dall’inizio del reality il parrucchiere ha sottolineato di aver bisogno di sentire i figli e ricevere un messaggio da ...