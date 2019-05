Ford | - La Focus ST diventa Wagon

quattroruote

(Di giovedì 16 maggio 2019) Laha deciso di offrire laST anche in versione, allargando così l'offerta dei propri modelli sportivi. La vettura, già annunciata nei mesi scorsi, è stata ora svelata ufficialmente. Adotta la stessa caratterizzazione estetica della ST cinque porte, con paraurti specifici, minigonne, spoiler posteriore, cerchi di lega dedicati e doppio terminale di scarico posteriore sviluppati daPerformance. 280 CV benzina e 190 CV diesel. I clienti potranno ordinare laSTcon le medesime motorizzazioni della cinque porte. La scelta sarà dunque tra il 2.0 diesel EcoBlue da 190 CV e 400 Nm con cambio manuale sei marce (media 4,8 l/100 km e 124 g/km) e il 2.3 Ecoboost benzina da 280 CV e 420 Nm (media 7,9 l/100 km e 179 g/km). Quest'ultimo potrà adottare in alternativa al manuale la trasmissione automatica sette marce. Lanon ha per il momento fornito ...

