Fiorentina | secondo Bucchioni Montella è a rischio esonero

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) L'ultimo editoriale di Enzoper "FirenzeViola" non risparmia nessuno, e allo stesso tempo lancia delle indiscrezioni clamorose soprattutto su, il quale al termine della stagione potrebbe addirittura essere esonerato da Diego Della Valle.: 'I responsabili di questo fallimento sono spariti' Il giornalista toscano afferma che, di fronte all'ennesima stagione da buttare via, con ildi finire addirittura in Serie B, sarebbero spariti tutti i principali responsabili del fallimento della. A metterci la faccia, come al solito, sono rimasti il vicepresidente Gino Salica e il club manager Giancarlo Antognoni, mentre Diego Della Valle è volato a New York per inaugurare un nuovo negozio Tods. Al contempo, non si sa se il fratello Andrea incontrerà la squadra prima dell’importantissima trasferta di Parma: è sempre accaduto, dunque si presuppone che ...

SkySport : ? 50° anniversario dal secondo scudetto della #Fiorentina ?? Un piccolo estratto da 'I Signori del Calcio' ?? De Sist… - giac_fi : RT @LabaroViolaNews: Notizia clamorosa quella lanciata da Sky Sport. Voi lo prendereste? - giac_fi : RT @ilPentasport: Doppio ospite oggi in studio, con noi Giampaolo Marchini e Luca Giannelli che presenta il suo libro dedicato al secondo s… -