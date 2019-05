De Laurentiis alla cena di fine anno | «Napoli | Insigne come Quagliarella»

De Laurentiis : “Ancelotti merita 8. Insigne? non rinnova. Un vero capitano - sa parlare alla squadra” : Le dichiarazioni De Laurentiis al Corriere dello Sport. Da Madrid. Ad Ancelotti De Laurentiis dà un otto pieno: “È arrivato in un contesto che non conosceva, un calcio italiano completamente diverso da ciò che aveva frequentato negli ultimi anni, quindi chapeau e va benissimo così”– Il mercato “È più importante curare il mercato in uscita, perché l’anno scorso abbiamo dovuto sistemare giocatori importanti al Parma e ad altri club. Non ...

L’intervista (no alla SuperLega) conferma De Laurentiis è nel futuro. Molti tifosi no : Un’intervista può contenere più notizie. Quella del Corriere della Sera (a firma Monica Scozzafava) a De Laurentiis ne contiene almeno tre. La prima è che il presidente del Napoli ha ben chiaro dove sta andando il calcio e sa bene che la partita che si giocando – la SuperLega – è una partita che può rivelarsi esiziale per il club. Come in quelle corse ciclistiche condizionate dal forte vento, il gruppo rischia di dividersi, di ...

Aurelio De Laurentiis : «Ok alla riforma del calcio europeo - ma senza sacrificare i campionati» : Una formula che potrebbe anche rivelarsi valida in una fase iniziale, ma alla fine allontanerebbe una buona fetta di pubblico e di tifosi dal mondo del calcio. Ciò che mi preoccupa è che si parli di ...

Calciomercato Napoli Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato: "Si sono gettate le basi per Insigne per un possibile rinnovo fino al 2024. Procede ora il recupero fisico. Il nome più caldo resta quello di Lozano, si farà di tutto per portarlo a Napoli. Non è facile, ci sono molti club su di lui, ma il Napoli ci proverà. Su Veretout: piace non poco al Napoli, ma l'eventuale arrivo è legato

Dall’addio di Insigne alla suggestione Messi - Alessio Sundas attacca De Laurentiis : “è un disastro - rinforzi il Napoli o venda” : Il procuratore sportivo Alessio Sundas si scaglia contro De Laurentiis e la sua gestione del Napoli: servono grandi acquisti per far tornare i partenopei ai fasti di un tempo La sconfitta in rimonta contro l’Atalanta per il Napoli è stata una doccia fredda, anche in virtù dell’economia del match. Mertens e compagni hanno sfiorato ripetutamente il gol del raddoppio, ma ci ha pensato Duvan Zapata a infliggere il colpo che ha ...

De Laurentiis : 'Buona Pasqua ai tifosi del Napoli - ai napoletani e alla società azzurra'' : Forza Napoli Sempre ! ADL' Buona Pasqua ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo e a tutti i napoletani " AurelioDeLaurentiis, @ADeLaurentiis, 21 aprile 2019 E buona Pasqua a Carlo Ancelotti, al ...

De Laurentiis : «Cristiano Ronaldo? Alla Juventus non è servito» : Il presidente azzurro ha anche criticato il calcio italiano dopo aver visto il ritorno dei quarti di Champions tra il City di Guardiola e il Tottenham di Pochettino: ' Mi si è aperto un mondo. Quello ...

Cristiano Ronaldo da solo non può nulla, serve il gruppo secondo Aurelio De Laurentiis per ottenere i successi desiderati Aurelio De Laurentiis punzecchia ancora la Juventus. Il presidente del Napoli ha rilasciato una breve intervista ai cronisti, riportata da Tuttomercatoweb, a seguito del pranzo con la dirigenza dell'Arsenal: "Il Ronaldo del Napoli? Ronaldo non è servito a salvare la Juventus. Il calcio è uno sport di

PSG Allan – Allan, che ha impressionato in questa prima parte di stagione è finito nel mirino delle big d'Europa. Tra le big, una in particolare ha deciso di puntare tutto sul centrocampista della Nazionale brasiliana: il Psg. Un giocatore così vale almeno 70 milioni. Infatti, il Paris Saint-Germain è pronto a metterne sul tavolo 80, a conferma

Napoli – Dal gap con la Juventus alla scaramanzia per l’Europa League - De Laurentiis sincero : “se avessi un altro fatturato vincerei sempre” : A tutto De Laurentiis: dall’avversaria trovata per i quarti di finale di Europa League al gap con la Juventus “Sarebbe stato più facile affrontare altre squadre che sono andate ad altre nostre rivali“. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito al sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha opposto agli azzurri l’Arsenal. FRANCK FIFE / AFP “Io credo che Ancelotti sappia ...

Napoli, Ancelotti ha stregato ADL – Definito lo scorso anno come il vero nuovo acquisto del Napoli, Carletto Ancelotti ci ha messo poco a conquistare la piazza partenopea. Nonostante anche per questa stagione lo scudetto sia ormai sfumato, il Napoli dell'ex Milan sta percorrendo un importante cammino europeo, a differenza di quanto fatto da Sarri