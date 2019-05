M5s insiste su conflitto interessi Ma scatta timore di una controffensiva su Rousseau

ilfogliettone

(Di martedì 14 maggio 2019) Il Movimento 5 stelle non ha intenzione di perdere tempo: come annunciato, oggi in commissione Affari costituzionali della Camera saranno messe in calendario le proposte di legge - due targate M5s, una del Pd, a cui si aggiunge anche una terza proposta ma relativa all'attivita' di lobbing - suldi, con l'obiettivo di andare avanti spediti per provare - spiegano fonti di maggioranza - a votare un testo in prima lettura gia' entro l'estate o al massimo alla ripresa dei lavori in autunno. Ma al pressing pentastellato non corrisponde altrettanta solerzia leghista. La Lega, infatti, ha accolto la proposta molto tiepidamente. Certo, Matteo Salvini ha subito premesso che "non diciamo di no", ma aggiungendo che per lui "altre sono le priorita'".E tra i 5 stelle si inizia a temere che in Parlamento possa crearsi una maggioranza alternativa contro, con FI e diversi ...

