Gianluca Gaetano ed il triste esordio col Napoli | la nonna muore durante i festeggiamenti

sportfair

(Di martedì 14 maggio 2019)ha espresso tutta la suazza sui social per quanto accaduto alladeceduta dopo il suocol“Mi hai visto esordire, ma io non sono riuscito a vederti per l’ultima volta”. Con questo breve tweet il giovaneha voluto salutare la, morta pochi minuti dopo il suocon la maglia del. Una giornata di festa si è trasformata in una tragedia in casa. Dopo l’del giovane calciatore infatti, la famiglia ha esultato e festeggiato con fuochi d’artificio, alcuni parlano anche di una rissa con i vicini di casa. Fatto sta che ladel calciatore non ha retto e, colta da un malore, è morta senza la possibilità di vedere per l’ultima volta il suo giovane nipote.L'articoloed ilcol: la...

sscnapoli : È scomparsa la nonna di Gianluca Gaetano. Il Napoli si unisce al dolore della famiglia ???? - sscnapoli : Esordio in Serie A per Gianluca Gaetano; è il primo 2000 con la maglia del @sscnapoli ad aver giocato una partita n… - franbellino : Gaetano, l'assurda morte della nonna: malore durante i festeggiamenti per l'esordio di Gianluca - Tutto Napoli -