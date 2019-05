Formula 1 - Torna il GP d' Olanda | si correrà a Zandvoort

La Formula E torna a Montecarlo : il giro della pista : SPORTMEDIASET Formula E E-Prix Monaco: tutto pronto, box e podio E-Prix Monaco: tutto pronto, box e podio Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 precedente ...

Formula 1 – Addio baffi : Vettel torna al suo vecchio look per… scaramanzia? [GALLERY] : Sebastian Vettel rasato al Gp di Spagna: il tedesco della Ferrari torna al suo vecchio look… per scaramanzia? Dopo un inizio di stagione non proprio come nelle aspettative, Sebastian Vettel e la Ferrari sono arrivati in Spagna con una motivazione speciale per far bene. Proprio nella pista dove tutto è iniziato e dove il team di Maranello ha lasciato tutti a bocca aperta per le ottime prestazioni, nei test di Barcellona, la Ferrari ha ...

Formula 1 – Test Barcellona : la Ferrari ha scelto la propria line-up - sulla SF90 torna un pilota italiano : Il team di Maranello schiererà due macchine in occasione dei Test di Barcellona della prossima settimana, affidando la SF90 mercoledì anche ad Antonio Fuoco Prima il Gran Premio di Barcellona, quinto appuntamento del Mondiale, poi i Test in programma sempre sul circuito catalano il 14 e 15 maggio. Giorni intensi per le scuderie di Formula 1, che potranno sviluppare ulteriori componenti per le proprie monoposto in occasione della sessione ...

Formula 1 – Mika Hakkinen torna a correre! Il finlandese sarà presente alla 10 ore di Suzuka : Mika Hakkinen torna in pista! L’ex Campione del Mondo di Formula 1 gareggerà nell’Intercontinental GT Challenge al volante di una McLaren 720s GT3 Il richiamo della pista era troppo forte ed un 2 volte Campione del Mondo di Formula 1 come Mika Hakkinen non è riuscito proprio a dire di no. L’ex pilota della McLaren tornerà in pista, tra il 23 e il 25 agosto, alla 10 Ore di Suzuka nell’Intercontinental GT Challenge. ...

Mobilità elettrica : Formula E torna in Italia - una spinta verso la sostenibilità : La Formula E torna in Italia. Dopo gli ottimi risultati della passata edizione, l’organizzazione guidata da Alejandro Agag ha deciso di confermare la tappa romana il cui svolgimento è previsto il prossimo 13 aprile presso il circuito cittadino dell’Eur. L’avvenimento sarà l’occasione per sottolineare l’impegno di DHL Global Forwarding e Formula E in favore di un futuro sostenibile e a basso impatto globale. Dal 2013 infatti DHL Global Forwarding ...

Formula 1 - Rosberg torna all’attacco di Vettel : il tedesco non risparmia nemmeno… Kimi Raikkonen : L’ex pilota della Mercedes è tornato ad attaccare Vettel, lanciando una frecciata velenosa indirettamente anche a Raikkonen Nico Rosberg non risparmia Sebastian Vettel e, dopo averlo duramente attaccato al termine del Gp del Bahrain, è tornato alla carica a distanza di quasi una settimana dalla gara di Sakhir. photo4/Lapresse L’ex pilota della Mercedes ha sottolineato le difficoltà del connazionale, lanciando indirettamente ...

La Formula E torna a Roma : Dopo il grande successo della prima edizione, il 13 aprile torna a Roma la Formula E, che correrà sul circuito cittadino dell’Eur, dove sono attesi oltre 35.000 spettatori. L’E-Prix di Roma è una delle tredici gare previste dalla quinta stagione del campionato, che è partito il 15 dicembre scorso ad Ad Diriyah e si concluderà il prossimo 13 e 14 luglio a New York, dopo aver attraversato dodici città e tutti e cinque i continenti. Edoardo Mortara ...

Roma : torna la Formula-E nella Capitale per una giornata all’insegna della velocità con l’occhio alla sostenibilità : Presentata questa mattina, nella sala Esedra dei Musei Capitolini la tappa Romana della Formula-E. Il campionato di automobilismo dedicato alle monoposto elettriche sarà ospitato per il secondo anno consecutivo dalla Capitale. “Siamo orgogliosi di ospitare questo evento sportivo. – ha detto il sindaco, Virginia Raggi – Intrattenimento puro all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica“. ...

La Formula E torna a Roma - la sindaca Raggi annuncia : “accordo per 5 anni per vedere i bolidi elettrici sfrecciare” : Virginia Raggi ha presentato l’evento di Formula E che avrà luogo in quel di Roma: “accordo per 5 anni” “Per il secondo anno ospitiamo a Roma la Formula E. Abbiamo un accordo e per 5 anni vedremo i bolidi elettrici sfrecciare in modo pulito ed ecologico nelle strade della nostra città”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato la seconda edizione dell’E-Prix di Roma che si correrà il 13 ...

Formula 1 - la rivincita di Kvyat : “la Ferrari mi ha salvato - adesso sogno di tornare in un top team” : Il pilota russo ha raccontato la sua esperienza, sottolineando di voler tornare presto in un top team Prima la Red Bull, poi la retrocessione in Toro Rosso e infine l’esclusione dalla griglia. L’opportunità Ferrari per restare nel circus della Formula 1, occupandosi del simulatore di Maranello per sognare una nuova chance. Daniil Kvyat l’ha avuta, riprendendosi il sedile della Toro Rosso e togliendosi lo sfizio di tenere ...