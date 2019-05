liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Nonostante le ferite, anche gravi agli arti superiori o agli occhi, alcuni deiagricoli, vittime dei caporali scoperti dalla Guardia di Finanza a, "sono stati costretti a non ricorrere alle cure mediche e, quasi sempre, a continuare il proprio turno

TV7Benevento : Caporalato: Gdf Trapani, 'in caso di infortuni divieto per i braccianti di andare in ospedale'... - abmreport : Prevenzione e repressione truffe agricole e lotta al caporalato. Siglato accordo tra Procura della Repubblica, Inps… -