Stefano De Martino parla della fine di Made in Sud | “Ora studio…”

Belen Rodriguez - la dedica di Stefano De Martino per la Festa della mamma : Ormai Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo una coppia a tutti gli effetti, anzi una famiglia: nelle ultime ore il ballerino ha scritto su Instagram una dedica a sua moglie in occasione della Festa della mamma.All'interno di una Instagram Stories, De Martino ha scritto "cuore di mamma", mentre la showgirl gioca a letto con il piccolo Santiago, che per il conduttore di Made in Sud pare abbia avuto un ruolo speciale per questo ...

Stefano De Martino : "Made in Sud è una scommessa vinta - ora studio da showman. Certa vita sentimentale è stata un po' invalidante" : Alla fine Carlo Freccero ha avuto ragione: la cura Stefano De Martino ha fatto bene a Made in Sud, che in questa stagione televisiva ha viaggiato su una media dell'8,8 % di share ed è stato prolungato di tre puntate. Sul Corriere della Sera, Chiara Maffioletti ha intervistato il diretto interessato, che ha dichiarato: "Di sicuro per la Rai è stata una scommessa. Se è andata in porto lo devo al coraggio di Freccero: in tv si fatica a ...

Belen mamma e il messaggio emozionante di Stefano De Martino : Belen mamma e il tenero messaggio di Stefano De Martino. Nel giorno della festa della mamma, su Instagram il tenero messaggio per Belen Rodriguez arriva da Stefano De Martino che postato una storia in cui Belen e il figlio Santiago giocano e scherzano nel lettone di casa. A corredo del tutto, De Martino ha scritto “cuore di mamma”: madre e figlio si fanno le coccole e il solletico, rotolandosi tra le coperte. Lui riprende tutto e ...

Stefano De Martino resta su Rai 2 : a settembre un programma pomeridiano : Stefano De Martino condurrà un nuovo programma nel pomeriggio di Rai 2 Il futuro di Stefano De Martino è in Rai. Dopo il grande successo di Made in Sud e l’ottimo riscontro ottenuto con la conduzione radiofonica di The Voice of Italy, il marito di Belen Rodriguez sarà protagonista di un nuovo format. Più precisamente […] L'articolo Stefano De Martino resta su Rai 2: a settembre un programma pomeridiano proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino : 'Da giovane soffrivo il gossip - io e Belen Rodriguez diamo speranza' : A pochi giorni dalla conclusione di Made in Sud, Stefano De Martino è stato intervistato da vari siti sulla sua prima vera esperienza da conduttore: il giovane ne ha approfittato per fare un bilancio più che positivo della sua vita, sia professionale che personale. Dopo aver raccontato la grande sofferenza che gli ha dato essere conosciuto principalmente per le sue storie d'amore, il napoletano ha spiegato che oggi dà un peso diverso al gossip: ...

Stefano De Martino sogna in Rai uno show di varietà : In un’intervista al "Il Corriere della Sera" per l’ultima puntata di Made in Sud, Stefano De Martino parla della sua vita fra successi e sogni di nuovi progetti lavorativi : "Sono convinto che più vai avanti e più hai la consapevolezza per goderti la vita. Oggi penso di aver fatto già abbastanza errori per proseguire con una buona marcia – rivela -, ho studiato tanto e continuo a farlo. Studio da showman. Vorrei portare in Rai Uno ...

Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino alla conduzione. : Nell’inedita collocazione del lunedì sera, in prima serata su Raidue torna la comicità di “Made in sud” , con una Nuova edizione composta da sette puntate, rigorosamente in diretta dagli studi Rai di Napoli e contante novità. La conduzione è affidata a Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci […] L'articolo Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino ...

Stefano De Martino e il ritorno con Belen Rodriguez : "La separazione? Un fallimento" : Da qualche mese ormai è avvenuta la reunion tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Intervistato da I'M Magazine, il conduttore di Made in Sud ha parlato di questo ritorno di fiamma: “La separazione è stata un fallimento. Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità”. Ha continuato l'ex ballerino di Amici: “Santiago mi ha aiutato molto la ...

Stefano De Martino - scena imbarazzante a Made In Sud : Questo è senza di dubbio un bellissimo periodo per Stefano De Martino , sia dal punto di vista lavorativo che amoroso, grazie alla ritrovata intesa con l'ex moglie e madre di suo figlio Belen ...