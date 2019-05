Sabbia sempre più rara | un bene prezioso rubato a spiagge e fiumi

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Una domandain costante aumento in tutto il mondo quella die di ghiaia, arrivata a 40-50 miliardi di tonnellate l’anno a causa dell’accresciuta urbanizzazione e dello sviluppo delle infrastrutture: una quantità enorme, con un aumento del 5,5% annuo, che viene sottratta ae la cui estrazione danneggia gravemente l’ambiente. L’ONU lo sottolinea in un rapporto che rileva come il depauperamento di questi elementi nell’ambiente sta provocando inquinamento, inondazioni, abbassamento delle falde acquifere e un peggioramento della siccità. Il rapporto denominato “e sviluppo durevole. Nuove soluzioni per le risorse ambientali mondiali” mostra come i modelli di consumo dovuti alla crescita demografica, all’urbanizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture hanno triplicato la domanda dinegli ultimi ...

greenaccord : ??Un dato preoccupante: la domanda di sabbia e ghiaia aumenta pericolosamente generando erosione delle spiagge, inq… - mastergonzo9 : RT @Blogjuls: Per sempre camminerò su questi lidi, tra la sabbia e la spuma, L'alta marea cancellerà le mie orme, e il vento soffierà via l… - Merlot_Prosecco : Quante strade deve percorrere un uomo prima che lo si possa considerare tale? e quanti mari deve sorvolare una bian… -