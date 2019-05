Maria De Filippi salta l’ospitata a Domenica In? Il retroscena

Domenica In - l'invito di Mara Venier a Maria De Filippi scatena il caos in Rai : qualcuno di molto potente... : Nel corso della puntata di Amici di sabato scorso, il talent-show di Canale 5, l'ospite d'onore di Maria De Filippi era Mara Venier, la mattatrice di Domenica In e volto di punta Rai, in un peculiare intreccio tra Viale Mazzini e Mediaset. E durante la puntata, le due conduttrici hanno siglato - anz

BOOM! Ferro e fuoco a Rai 1 per l’ospitata di Maria De Filippi da Mara Venier : Maria De Filippi e Mara Venier ad Amici Avete presente il ‘patto’ siglato sabato sera, in diretta, tra Mara Venier e Maria De Filippi affinchè quest’ultima prendesse parte a Domenica In il prossimo 19 maggio? Bene. Pare che l’accordo stretto sul palco di Amici non abbia incontrato il favore di ‘qualcuno’ che in Rai starebbe facendo Ferro e fuoco per impedire la reunion tra la primadonna di Canale 5 e quella ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 maggio 2019 : Strapotere di Maria De Filippi - Amici 18 travolge il Trend Topic con oltre 500.000 Tweet : Social Auditel 11 maggio 2019: Amici 18 è imbattibile, hashtag multipli per il talent di Maria De Filippi. Neanche il tempo di cominciare la diretta e Amici 18 si posiziona già in cima al Trend Topic Italiano. Nel corso della serata il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha duplicato gli ...

Amici - gaffe di Mara Venier : "Lo sento dietro - non lo vedo". Maria De Filippi ci resta secca : Sabato sera, nello studio di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, in veste di ospite c'era Mara Venier, volto di punta della Rai. Zia Mara e Gerry Scotti hanno intrattenuto il pubblico in studio e a casa. Ma non solo. La conduttrice di Domenica In, infatti, suo malgrado è st

Amici - tragica gaffe di Gerry Scotti con Alberto Urso : "Ricordi quando...". Cala il gelo da Maria De Filippi : Occhio, Gerry Scotti. Il volto noto di Mediaset infatti incappa in una gaffe durante la puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 sabato 11 maggio. gaffe che riguarda Alberto Urso, il quale ha dovuto lottare in modo estremo per agguantare un posto per la semifinale del format. E

Amici 18 - lo show decolla con la giuria esterna. E Raffaella Carrà ricambia il favore di Maria De Filippi : A voler essere più semplici e con meno fronzoli, ci si guadagna sempre. La piccola anticipazione della semifinale di Amici di Maria De Filippi ha visto in campo gli ultimi concorrenti (Mameli, Umberto, Giordana, Tish, Alberto, Rafael e Vincenzo) rimasti in una sfida, senza la divisione di Squadre, con un “uno contro tutti” serratissimo. Senza i direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo, che hanno abbandonato il campo tre puntate prima ...

MARA VENIER E Maria DE FILIPPI VS BARBARA D'URSO/ Il vincitore di Amici a Domenica In : MARIA De FILIPPI e MARA VENIER concordano ospitate a Domenica In. 'Verremo io e il vincitore di Amici 18 ospiti': sgarro a BARBARA D'URSO?

Ascolti - Amici di Maria De Filippi vince la sfida contro Ballando con le stelle : i dati di sabato 11 maggio : Amici di Maria De Filippi vince la sfida degli Ascolti di sabato 11 maggio, nonostante l'ottimo risultato di Ballando con le stelle su Raiuno. Il talent su Canale 5 poteva contare sulla presenza di un ospite d'eccezione come Raffaella Carrà, riuscendo così a registrare il 23,14% di share, pari a 4.1

Ascolti Amici e Ballando con le stelle : Maria De Filippi supera il 23% : Amici Serale vince contro Ballando con le stelle: Maria supera il 23% di share Ieri sera Maria De Filippi ha sfoderato l’artiglieria pesante per la settima puntata del Serale di Amici 2019 con Raffaella Carrà, Mara Venier, Gerry Scotti e Emma Marrone. Grandi ospiti, tra i più amati della televisione e della musica, che hanno consentito al programma di Canale5 di tornare a battere Milly Carlucci e Ballando con le stelle. Ascolti in ...

Raffaella Carrà e Maria De Filippi - novità in arrivo ad Amici? Parole che colpiscono : Maria De Filippi onorata di aver ospitato Raffaella Carrà ad Amici Nella settima puntata di Amici di Maria De Filippi è stata ospite Raffaella Carrà che dopo la fine del primo girone ha ballato e cantato assieme a tutti i concorrenti non eliminati, fatta eccezione per il ballerino di latino-americano Umberto Gaudino che non ha […] L'articolo Raffaella Carrà e Maria De Filippi, novità in arrivo ad Amici? Parole che colpiscono proviene da ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 maggio 2019 : Strapotere di Maria De Filippi - Amici 18 travolge il Trend Topic con oltre Tweet 500.000 Tweet : Social Auditel 11 maggio 2019: Amici 18 è imbattibile, hashtag multipli per il talent di Maria De Filippi. Neanche il tempo di cominciare la diretta e Amici 18 si posiziona già in cima al Trend Topic Italiano. Nel corso della serata il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha duplicato gli ...

Umberto Gaudino eliminato settima puntata Amici : la sorpresa di Maria De Filippi : Amici settima puntata, Umberto Gaudino eliminato da Alberto Urso L’eliminato della settima puntata di Amici 2019 è Umberto Gaudino che ha dovuto lasciare il talent show a un passo dalla semifinale. Come immaginavamo, lo ha fatto nel migliore dei modi, cioè ballando in maniera stratosferica e conquistando il pubblico in studio e a casa: tutte […] L'articolo Umberto Gaudino eliminato settima puntata Amici: la sorpresa di Maria De ...

Domenica In - Maria De Filippi ospite nella puntata del 19 maggio. Nell'ultima puntata - ci sarà anche il vincitore di Amici 18... : Lo scambio di cortesie Maria De Filippi/Raffaella Carrà, o meglio Maria De Filippi/Rai, avrà un seguito perché Mara Venier, ospite del settimo serale di Amici 18, è riuscita a strappare alla conduttrice del talent show di Canale 5, la promessa di presentarsi nella puntata di Domenica In che andrà in onda su Rai 1, il prossimo 19 maggio.Queste sono state le parole di Mara Venier:prosegui la letturaDomenica In, Maria De Filippi ospite nella ...

Serale di Amici : Mara Venier invita Maria De Filippi a Domenica In : Mara Venier invita Maria De Filippi a Domenica In. Lei: “Vengo il 19” Mara Venier, grande protagonista della settima puntata del Serale di Amici 2019 in giuria con Emma Marrone e Gerry Scotti, ha lasciato lo studio un po’ prima della fine della puntata del talent di Maria De Filippi per via dell’impegno con Domenica In, domani in onda dalle 14 su Rai1. Ma prima di andare via, “Zia Mara” ha invitato ...