Maltempo Ancona | si attende miglioramento per riparare cavo Tim

(Di lunedì 13 maggio 2019) A seguito di lavori stradali da parte di terzi sulla SS 76, lungo il fiume Esino, a Serra san Quirico, e’ stato abbattuto un pilone che sorreggeva un importantein fibra ottica. Lo rende noto Tim, sottolineando di non avere alcuna responsabilita’ per i conseguenti disservizi, sul fisso e sul mobile, che stanno coinvolgendo un’ampia area dell’entroterra della provincia di: oltre a Serra San Quirico sono presenti criticita’ nelle frazioni di Camponocecchio e di Genga. Data la gravita’ del danno, con il fiume molto ingrossato per le continue precipitazioni, l’intervento di riparazione si presenta assai complesso e oneroso. I tecnici dell’Azienda sono pronti ad intervenire non appena le condizioni meteo consentiranno di poter operare in sicurezza: si prevede di poter ripristinare progressivamente le numerazioni coinvolte non prima ...

