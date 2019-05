Louis Vuitton presenta le borse con schermo flessibile | la tecnologia incontra la moda

Ecco Canvas of the Future - le borse Louis Vuitton con schermo AMOLED flessible : Nel corso dell’evento Cruise 2020, tenutosi la scorsa settimana a New York, il brand di lusso Louis Vuitton ha mostrato una linea di borse dotate di display AMOLED flessibile con risoluzione di 1020 x 1440 pixel, realizzato da Royole, la compagnia che ha lanciato sul mercato il primo smartphone con display flessibile (qui la nostra anteprima […] L'articolo Ecco Canvas of the Future, le borse Louis Vuitton con schermo AMOLED ...

Louis Vuitton Resort 2020 - un viaggio tra gli eccentrici anni ’80 e le avanguardie futuriste : Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis Vuitton, la collezione Cruise 2020Louis ...

Borse di studio da 5.000 euro per formazione con Bulgari - Dior - Fendi e Louis Vuitton : Proprio per questo motivo, l'eccellenza del nostro Paese nel settore del fashion , sembra importante orientare chi abbia necessità di entrare nel mondo del lavoro verso percorsi, frequentabili con un ...

Il lusso non conosce crisi. Il caso Louis Vuitton (e compagni) : Lvmh, il gruppo leader al mondo nell'industria del lusso, sconfigge il timore di un rallentamento degli acquisti da parte dei clienti cinesi e corre in Borsa segnando il nuovo massimo storico a 346 euro per chiudere a 344,95 (+4,61%). Il gruppo parigino ha diffuso i risultati del primo trimestre 2019 che evidenziano un'accelerazione della crescita, nettamente superiore alle attese degli analisti. I ricavi sono saliti del 16% a 12,5 miliardi di ...

I Fuori Salone più griffati della Design Week. Dal minimal/chic di Armani agli oggetti nomadi di Louis Vuitton. Milano in fila per un selfie con le archistar : Ufficialmente comincia oggi la Design Week ( dal 9 al 14), di fatto le anteprime delle anteprime sono già iniziate nel fine settimana. Una corsa a chi apriva i battenti prima degli altri. Dior Ai Frigoriferi Milanesi, recupero smart degli storici magazzini refrigeranti, apre “Arte e Femminismo in Italia. Il Soggetto Imprevisto”. Si svuotano gli archivi del passato per riportare alla luce un incandescente arsenale socio/politico. Una mostra di ...

Il primo *Objets Nomades* italiano di Louis Vuitton porta la firma dell'Atelier Biagetti : Per arrivare a Parigi bisogna aver imboccato la svolta giusta. Se non fosse rimasto con il motorino a secco, Alberto Biagetti non si sarebbe fermato davanti a una certa spiaggia per chiedere aiuto, non avrebbe conosciuto Laura Baldassari, non avrebbe creato con lei Atelier Biagetti. E invece, così, sono diventati i primi italiani invitati a Parigi per creare uno degli Objets Nomades di Louis Vuitton. Designer lui e cantante lirica lei, sono ...

Lo zaino da 10mila dollari di Louis Vuitton : Virgil Abloh, contemporaneo Re Mida della moda e direttore creativo della linea menswear di Louis Vuitton, è uno dei fautori del successo e dell'ascesa dello streetwear negli ultimi anni, a partire dal suo brand diventato iconico, Off-White. I capi d'abbigliamento ideati dal designer, diventati parte fondamentale del nuovo codice luxury per millennial e it-girl, sono spesso abiti e accessori ordinari resi straordinari: dopotutto, ...

Louis Vuitton ritira collezione su Michael Jackson/ Accuse pedofilia : capi banditi : Louis Vuitton-Michael Jackson, l'azienda di moda ritira i capi ispirati al cantante dal mercato dopo il documentario Leaving Neverland.

Gli effetti del documentario Leaving Neverland su Michael Jackson : i provvedimenti del museo dei bambini e di Louis Vuitton : Dopo il lancio del documentario Leaving Neverland, su Michael Jackson, The Children’s Museum di Indianapolis rimuove i suoi oggetti e Louis Vuitton ritira la collezione a lui ispirata. La presentazione del documentario Leaving Neverland ha riacceso i riflettori sulla vita di Michael Jackson, accusato di pedofilia. Il Re del Pop, indiscusso nella musica internazionale, è stato infatti più volte costretto a rispondere ad accuse di abusi nei ...