huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Prima il cavaliere bianco in forma compiuta, poi i soldi. A descrivere quanto si sia fatto complesso e delicato ildidopo il dietrofront del fondo americano Blackrock è la decisione che il Fondo interbancario - secondo quanto apprende Huffpost da una fonte di primo livello - si appresta ad assumere durante la riunione del Consiglio in corso a Roma. La decisione è una fumata nera sulla conversione del bond da circa 320 milioni, una delle stampelle per tenere la banca genovese lontana dal precipizio. Salvatore Maccarone, presidente del Fondo, contattato a poche ore dalla riunione spiega: “L’operazione di conversione era e resta vincolata alla presenza di un partner forte, ma ad ora non c’è. Se dovesse arrivare saremo pronti a confermare il nostro impegno”.L’intervento del Fondo, composto dagrandi e piccole, si ...

enrica_emme : RT @HuffPostItalia: Le banche congelano il salvataggio di Carige - HuffPostItalia : Le banche congelano il salvataggio di Carige -