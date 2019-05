La Svezia riaprirà le indagini per stupro e molestie sessuali nei confronti di Julian

ilpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Laha annunciato chelepere molestia sessuale neidiAssange, fondatore di WikiLeaks. Assange era stato accusato dida due donne nel 2010 in seguito a una sua visita

dinunziogio : RT @SMaurizi: tra poco più di mezzora si saprà se la Svezia riaprirà l'inchiesta per stupro contro Julian #Assange. Da notare: #Assange è r… - libermentis : RT @SMaurizi: tra poco più di mezzora si saprà se la Svezia riaprirà l'inchiesta per stupro contro Julian #Assange. Da notare: #Assange è r… - valeriafrasca : RT @SMaurizi: tra poco più di mezzora si saprà se la Svezia riaprirà l'inchiesta per stupro contro Julian #Assange. Da notare: #Assange è r… -