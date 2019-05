espresso.repubblica

(Di lunedì 13 maggio 2019) Da Casalbruciato alla Libia, dal Salone di Torino alle tangenti lombarde. Politici e intellettuali schivano ogni responsabilità e i cittadini restano soli Cosa c'è sull'Espresso di domenica 12 maggio"

blogLinkes : La grande diserzione - Alb75sovr : RT @giadif: @Alb75sovr Che poi la conquista musulmana non fu chissà che grande impresa militarmente: se non fosse stato per il crollo dell'… - giadif : @Alb75sovr Che poi la conquista musulmana non fu chissà che grande impresa militarmente: se non fosse stato per il… -