(Di lunedì 13 maggio 2019) Pochi giorni fa un tribunale di Minsk, la capitale della, ha scongiurato all’ultimo minuto l’estradizione di Merhdat Jamshidiyan, unianonel paese europeo da oltre 20 anni. Jamshidiyan era stato arrestato dieci mesi fa. Le autorità bielorusse avevano ceduto a sette anni di pressioni da parte dell’, che ne chiedeva l’estradizione in quanto sospettato di aver ucciso la madre e un fratello, e il Dipartimento per la cittadinanza e l’immigrazione aveva dato via libera. È possibile che, mentre esaminavano il caso, i giudici del tribunale di Minsk si siano resi conto che nel settembre 2012, quando era stato commesso il duplice omicidio in, Jamshidiyan si trovava in. In, Jamshidiyan si è convertito alla religione cristiana. Se fosse stato estradato in, Jamshidiyan avrebbeto doppiamente l’esecuzione: per un ...

