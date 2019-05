ilfogliettone

(Di lunedì 13 maggio 2019) E' morta a 97 anni l'attrice statunitenseDay, nota per il suo stile innocente che le valse il soprannome di "d'America". Lo ha annunciato la sua fondazione, secondo quanto riferisce l'Ap su Twitter. Considerata una delle più grandi star cinematografiche di tutti i tempi,Day si è spenta alle prime ore di questa mattina nella sua casa di Carmel Valley, in California. LaDay Animal Foundation ha sottolineato che l'ex attrice era circondata da cari amici e che "era stata in eccellenti condizioni fisiche per la sua età fino a quando recentemente non aveva contratto una grave forma di polmonite". Figlia di un musicista e di un'appassionata d'arte , entrambi profughi dalla Germania del primo dopoguerra,Mary, il cui vero nome era Anne Kappelhoff, arriva al successo dopo un'infanzia travagliata: prima la morte del fratello maggiore, poi la separazione ...

ilfogliettone : Hollywood piange Doris Day, la fidanzata d'America - -