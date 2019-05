Ex calciatore ucciso nel  bidone dell’acido | ergastolo  all’amico e a sua madre Foto

calciatore ucciso : prima sentenza - 2 anni : ANSA, - MILANO, 10 APR - prima sentenza nel caso dell'omicidio dell'ex Calciatore del Brugherio calcio, Andrea La Rosa, 35 anni, scomparso il 14 novembre 2017 e ritrovato cadavere in un fusto di ...

calciatore ucciso : il pm chiede due ergastoli : Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Maura Ripamonti hanno chiesto di condannare all'ergastolo Raffaele Rullo e la madre Antonietta Biancaniello accusati di avere ucciso il Calciatore Andrea La Rosa, scomparso il 14 novembre 2017 e ritrovato morto in un fusto di benzina nel bagagliaio dell'auto della donna un mese dopo. "Sono stati delitti atroci", ha detto Fusco al termine della requisitoria, sottolineando che nessuno dei due imputati ...

calciatore ucciso - orrore nel racconto del pm : “Volevano tagliargli la gola” : “L’hanno prima sedato e poi messo da vivo nel bidone, volevano tagliargli la gola e nella loro crudeltà non sono riusciti, però, a sgozzarlo, così è morto là dentro per asfissia dopo aver respirato i vapori dell’acido con cui hanno cosparso il corpo“. Tutto l’orrore dell’omicidio dell’ex Calciatore del Brugherio Calcio Andrea La Rosa, 35 anni – scomparso il 14 novembre 2017 e ritrovato ...

calciatore ucciso - le rivelazioni shock dell’imputata : “Sono colpevole al cento per cento di avere ucciso Andrea La Rosa, mio figlio non c’entra niente, non era con me quella sera. L’ho fatto perche’ La Rosa ha minacciato me e i miei nipoti”. Sono le dichiarazioni di questa mattina, rendendo dichiarazioni spontanee in aula, di Antonietta Biancaniello, la 60enne imputata insieme al figlio Raffaele Rullo di omicidio volontario e occultamento di cadavere per il ...

calciatore ucciso a coltellate - la lettera della sorella : «Cari giudici - siate severi con i killer» : «Cari giudici, vorrei che queste parole arrivassero non alle vostre teste ma ai vostri cuori: Lello è stato ucciso e io e la mia famiglia siamo morti con lui. Vi chiediamo di essere...