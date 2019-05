Chi rischia la Serie B

Più che The Voice una vocina : Simona Ventura preferisce non risChiare : E' tornata in Rai con la fanfara per condurre il mesto talent canoro. A cui però i giudici bastano e avanzano. Così resta dietro le quinte, tra faccine e mossette. Anche se aveva abituato il suo pubblico dei tempi d'oro a una televisione in prima linea Da Amici a Ballando, non si uccidono così anche i cavalli " Tutta l'Italia in cucina con Raffaella Carrà" La tv e i soliti esperti del Nulla " Finché c'è Cattelan va bene. Il problema è dopo "

Partinico - spara al rapinatore e lo ferisce : gioielliere di 87 anni risChia il processo : Nel 2013 sparò a un rapinatore che stava per svaligiare la sua gioielleria, il prossimo giugno, alla veneranda età di 87 anni, dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare che dovrà decidere la sussistenza dell’accusa di tentato omicidio. Accade a Partinico all’anziano imprenditore Francesco Cucchiara. Per lui è stata fissata l’udienza durante la quale la vittima, Mariano Parisi – già condannato in via ...

Luciano Moggi - perché l'Inter adesso non può sbagliare : cosa risChia davvero Spalletti : È proprio strano il mondo del calcio, sia per chi lo vive da dentro sia per chi lo racconta. Le notizie si propagano con la velocità del fulmine e vengono lette con voracità e così, quando mancano, qualcuno le deve creare, magari corredandole con proprie impressioni che spesso non hanno niente a che

Chi truffa gli anziani adesso risChia fino a sei anni di carcere : Pene più severe per chi compie una truffa in danno degli anziani. Con le modifiche al Codice penale introdotte dalla commissione Giustizia del Senato (che ora dovranno essere approvate dall'Aula di Palazzo Madama e poi dalla Camera) chi approfitta della debolezza e della vulnerabilità delle persone più avanti con gli anni rischia da due a sei anni di reclusione, oltre a una multa da 206 a 2.065 euro. La commissione ha dato mandato al relatore ...

Scimmia! Esagerata Francesca De André ... risChia la squalifica? : Sta facendo molto discutere la partecipazione di Francesca De André al Grande Fratello 16 di Barbara d'Urso. “Povera cretina, a me gli uomini mi vogliono, non mi buttano via.” Ha sentenziato la nipote di Faber, deridendo la modella Mila Suarez per il suo accento. Dopo una serie di insulti e sfottò sui reciproci difetti fisici, però, Francesca De André ha pronunciato la parola che ha fatto indignare il web. --Una volta raggiunta l'altra ...

Malato risChia lavoro e pensione : i colleghi gli donano le ferie : Giovanni è un uomo di 61 anni che rischiava di essere licenziato per un problema di salute e di non maturare l’età pensionabile, nonostante gli mancassero pochi mesi. La sua salvezza? I colleghi, che hanno deciso di donargli le loro ferie. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera.L’uomo è un operaio che lavora presso un’azienda di lavorazione marmo a Carrara (MS):Giovanni Paladino, un po’ ...

Baseball - Serie A1 - 4a giornata : Bologna travolge Nettuno - Parma risChia tantissimo nel primo match con Redipuglia : Molte emozioni nel quarto turno di Serie A1 di Baseball, che ha visto scendere in campo quattro incontri (dei quali uno è stato sospeso per pioggia e riprenderà oltre la mezzanotte). Di seguito il riepilogo di quanto accaduto nelle partite giocate oggi. Bologna-Nettuno La Fortitudo UnipolSai replica in maniera ancora più netta il successo di ieri. Non c’è inning in cui i padroni di casa rimangano senza punti, lasciando il City a secco sul ...

BARBARA PALOMBELLI/ 'Quella volta che risChiai di farmi arrestare…' - Verissimo - : BARBARA PALOMBELLI sarà ospite di Verissimo: l'adozione di Monica e Serena e la paura a causa della pericolosità del padre biologico. La conduttrice di Forum si racconta su Canale 5.

Caserta - risChia di morire avvelenata per uno scherzo dei compagni di classe : Ignazio Riccio Un’alunna della scuola media di Alvignano ha raccontato ai medici dell’ospedale e ai genitori che gli amici le avevano dato da bere una sostanza chimica utilizzata in laboratorio È stata costretta a ricorrere alle cure dei medici in ospedale dopo aver ingerito una sostanza chimica che stava utilizzando per alcuni esperimenti in classe. Una giovane alunna della scuola media di Alvignano, in provincia di Caserta, ha ...

Reddito di cittadinanza e lavoro in nero - Chi rischia la denuncia e sanzioni : Reddito di cittadinanza e lavoro in nero, chi rischia la denuncia e sanzioni Oltre 1 milione di domande sino alla fine di aprile e numeri in costante aggiornamento. È uno spaccato del Reddito di cittadinanza: i numeri ufficiali sono quelli diramati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che ha un ruolo centrale nella gestione delle pratiche. Ma sono molti gli aspetti che si collegano alla nuova misura introdotta da pochi mesi ...

Mercato Juve - sarà rivoluzione : non solo Dybala - risChiano in 5 : Mercato Juve- La Juventus si prepara all’inizio della prossima sessione di Mercato estiva con tanti dubbi soprattutto sul fronte attacco. Bisognerà capire e valutare quale sarà il prossimo futuro di Allegri, il quale potrebbe recitare una parte fondamentale in chiave Mercato. Di fatto, la conferma del tecnico bianconero potrebbe coincidere tassativamente con l’addio di Dybala. […] More

Eliminato Amici settima puntata : Umberto risChia - finale ballo vicina : Umberto Eliminato ad Amici 18? Anticipazioni settima puntata Serale Umberto Gaudino rischia di essere l’Eliminato della settima puntata di Amici 2019. Conterà molto il giudizio dei professori: se quelli di canto potrebbero schierarsi totalmente dalla parte di Mameli – costretto ad affrontare un’altra sfida difficile -, quelli di ballo potrebbero non votare per l’eliminazione del […] L'articolo Eliminato Amici ...

Quote Serie A - Atalanta favorita con il Genoa per il passo Champions decisivo. Lotta salvezza : l’Empoli risChia con la Sampdoria : Con la vittoria sulla Lazio, l’Atalanta ha fatto un ulteriore passo avanti verso il sogno Champions League e ora, nel match casalingo con il Genoa, potrebbe compiere quello decisivo. Il quarto posto va difeso da Milan e Roma, distanti 3 punti, la vittoria è dunque obbligatoria e, secondo gli analisti di Sisal Matchpoint, molto probabile, i nerazzurri di Gasperini sono infatti favoriti a 1.42. Il Genoa è reduce dal pareggio con la Roma ed è ...

Il Palermo calcio risChia la retrocessione in Serie C : Non c’è pace per il mondo del calcio a Palermo. Ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in Serie C.