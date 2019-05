Carceri senza nido e con le blatte | celle di 2 metri o inagibili Ma anche le strutture

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Camere e sezioni fuori uso nelle, mentre in altreil sovraffollamento toglie l’aria, retrobotteghe della normale detenzione dove si rischia di perdere ogni dignità. Manavi bloccate in mezzo al mare dove i migranti smettono di essere persone e diventano numeri. Oppure, nellepsichiatriche, stanze di contenimentoletto, con solo una coperta sul pavimento. Sono esempi di diritti violati, in Italia, nei luoghi di privazione della libertà personale da parte dell’autorità pubblica “su cui poco si riflette”,quando si gestisce l’emergenza migranti e si legifera per riformare il sistema penitenziario. Lo segnala, nella relazione annuale presentata al Parlamento, Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Con diverse modalità: istituti di pena, custodia nei luoghi di polizia, permanenza nei ...

