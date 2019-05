liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Per me l'si, perché il referendum che hanno votato Lombardia e Veneto va rispettato. L'unica cosa che non voglio è che lp'finisca per creare scuole di serie a e serie B o sanità di seria a e serie B. Quello che dico è scriviamola bene, co

fattoquotidiano : Di Maio: “Rapporti con la Lega non peggiorano, ma non stiamo zitti su derive come l’autonomia” - Agenzia_Ansa : #DiMaio: 'Il cambiamento non fa l'occhiolino a Berlusconi. E sull'autonomia non staremo zitti' #ANSA - TV7Benevento : Autonomia: Di Maio, 'per me si deve fare'... -