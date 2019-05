Anticipazioni GF16 | nella 6ª puntata Francesca De Andrè faccia a faccia con Giorgio e Rosi

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ad una settimana esatta da quando è stata messa al corrente del tradimento che avrebbe subito dal fidanzatoDesta per incontrare sia lui che la sua presunta amante. Leche Barbara D'Urso ha dato sulla sestadel Grande Fratello, hanno informato il pubblico che la concorrente avrà unCasa sia con il suo compagno che con, l'influencer con il quale è stato paparazzato all'ingresso della sua abitazione. Valentina Vignali dovrà fare i conti con un'arrabbiataCipriani, mentre Serena Rutelli sarà nuovamente messa di fronte ad una persona che fa parte del suo passato. La Derivede il fidanzato dopo il presunto tradimento Stasera, lunedì 13 maggio, andrà in onda unadel Grande Fratello molto movimentata: come ha anticipato Barbara D'Urso al termine della diretta odierna di Pomeriggio 5, saranno ...

VanessaTiso : RT @TisanaBuona: #gf16 nuove anticipazioni sulla puntata: - entra un vocabolario per un confronto con Daniele - Ambra annuncia il suo fidan… - conigliomatto68 : RT @TisanaBuona: #gf16 nuove anticipazioni sulla puntata: - entra un vocabolario per un confronto con Daniele - Ambra annuncia il suo fidan… -