Wind-Tre sospende sms su risarcimenti per malasanità | ' Un grave malessere della società'

Ecco i nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre : Da domani, lunedì 13 maggio 2019, il portafoglio di smartphone di Wind e Tre si arricchirà di diversi nuovi modelli di fascia media L'articolo Ecco i nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità di Wind e Tre di maggio : nuove offerte e smartphone in offerta : Sono diverse le novità che riguardano le offerte e i piani pensati dai popolari operatori Wind e Tre. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco le novità di Wind e Tre di maggio: nuove offerte e smartphone in offerta proviene da TuttoAndroid.

Tre sta per accogliere quattro nuovi smartphone - Wind prosegue la campagna Wind Family : Tre sta per accogliere nel suo listino quattro nuovi smartphone Android appena presentati, mentre Wind prosegue con la sua campagna Wind Family, proponendo l'offerta convergente ai già clienti di linea fissa o mobile. L'articolo Tre sta per accogliere quattro nuovi smartphone, Wind prosegue la campagna Wind Family proviene da TuttoAndroid.

Infostrada down - oggi non funziona/ Wind Tre - problemi in tutta Italia : cosa succede : Infostrada down, oggi non funziona l'operatore di proprietà Wind Tre: problemi in tutta Italia, cosa succede. Le ultime notizie.

A Wind Tre menzione speciale Cmmc per customer experience : Roma, 6 mag., askanews, - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, si aggiudica la menzione speciale del Club Cmmc, customer Management Multimedia Competence, per la customer experience di 'We ...

Guasto e problemi Wind - Tre e Iliad il 6 maggio : antenna andata a Roma - i dettagli : Ci sono molte segnalazioni, considerando l'area geografica di riferimento, in merito a problemi Wind, Tre e Iliad oggi 6 maggio. Dopo il down trattato con il primo operatore a fine gennaio attraverso un nostro articolo specifico (lo trovate qui per la precisione), stavolta occorre analizzare un malfunzionamento che ha colpito Roma. Le prime segnalazioni che in realtà stiamo monitorando dalle 11 di questa mattina, infatti, ci riportano una ...

Migliori offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina […] L'articolo Migliori offerte telefoniche ...

Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite entrano nel listino di Wind e Tre : Wind e Tre hanno aggiornato i propri listini di smartphone acquistabili a rate, che accolgono ora anche Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite L'articolo Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite entrano nel listino di Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Tre smartphone di Huawei sono protagonisti di offerte Wind e Vodafone - anche per i più piccoli : Tre smartphone di Huawei sono protagonisti in queste ore di alcune offerte di Wind e Vodafone L'articolo Tre smartphone di Huawei sono protagonisti di offerte Wind e Vodafone, anche per i più piccoli proviene da TuttoAndroid.

Migliori offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina […] L'articolo Migliori offerte telefoniche ...

Bari - partnership con Wind Tre : promozioni per i tifosi : Il Bari ha ottenuto la promozione nel campionato di Serie C ed adesso pensa già al futuro. Nel frattempo è stata raggiunta un’intesa tra 3, uno dei brand di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e SSC Bari. Il marchio 3 ha accompagnato la squadra biancorossa dall’esordio in campionato e adesso ha lanciato una proposta commerciale dedicata esclusivamente ai tifosi baresi. La promozione ‘ALL-IN Biancorossi ...

Lotta a due per la rete mobile più veloce d’Italia : i risultati di TIM - Vodafone - Wind Tre e Iliad ad aprile 2019 : Qual è la rete mobile più veloce d'Italia? Chi tra TIM, Vodafone, Wind, Tre e Iliad può fornire un'esperienza di navigazione più immediata in questo momento? La società Ookla ha appena aggiornato il suo report basato sulle rilevazioni del sito Speedtest.net al 25 aprile 2019, fornendo delle risposte ben precise a queste domande. Solo un mese fa, la stessa azienda aveva già fornito dei dati, imprecisi tuttavia, per la commistione del vettore ...

Il treno a vapore da Londra a Windsor è un vero viaggio nel passato : Poi si paga Interviste Italiani innamorati dell'Oman: ecco perché ci vanno Idee di viaggio Che cosa vedere al Lago D'Orta: consigli per un viaggio romantico Info utili Fusi orari, un mondo di sigle, ...

La Super Rete 4.5G Wind Tre raggiunge altre 15 province - per un totale di ben 36 : La Super Rete 4.5G di Wind Tre si allarga ulteriormente e raggiunge altre 15 province, portando il totale a 36. Ecco la lista delle zone coperte dalla nuova Rete. L'articolo La Super Rete 4.5G Wind Tre raggiunge altre 15 province, per un totale di ben 36 proviene da TuttoAndroid.