U&D | Andrea e Natalia potrebbero essersi incontrati in un locale insieme ad altri vip

U&D - Giorgia Klinti pronostica la scelta di Andrea Zelletta : per lei sarà Klaudia : Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne abbiamo assistito a molti colpi di scena, alcuni dei quali ci hanno veramente stupito. Nella puntata del 9 maggio, il tronista Andrea Zelletta ha deciso di eliminare la sua corteggiatrice Giorgia Klinti, che ha dovuto quindi lasciare la trasmissione. Di recente però l'ormai ex corteggiatrice del dating show, ha rilasciato un'intervista ad Isa e Chia e la Klinti ha svelato ...

Anticipazioni U&D : Klaudia piange per Andrea Zelletta - Muriel abbandona la trasmissione : Martedì 7 maggio, è stata registrata una nuova puntata del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, riguardo alle vicende del trono classico. Proprio di recente, la redattrice Fiorella Mennoia aveva fatto sapere ai fan che uno dei tre tronisti era vicino a compiere la tanto attesa scelta. Ciò nonostante nell'ultima registrazione nessuno dei tre è arrivato a scegliere la propria anima gemella, anche se la Mennoia aveva ...

Spoiler U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela non dovrebbero essere in prime time : L'indiscrezione diffusa dal sito di Davide Maggio pochi minuti fa ha colto di sorpresa tutti i fan di Uomini e Donne: stando a quanto riportato dal portale, le scelte degli attuali protagonisti del Trono Classico non dovrebbero essere trasmesse in prima serata. Dunque gli speciali che qualche mese fa la trasmissione aveva dedicato a Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez non dovrebbero ripetersi per i "colleghi" ...

U&D - puntata classico del 2 maggio : segnalazione sulla Paragoni - Andrea deluso : Oggi 2 maggio 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni giovedì, al trono classico e dove vedremo come stanno proseguendo i percorsi dei tre tronisti. In particolare, stando a quanto riportato dal portale 'Witty tv', si parlerà del trono di Andrea Zelletta il quale, come vedremo oggi pomeriggio, avrà una discussione con Natalia, dopo una segnalazione riportata da un'amica di Klaudia. Il tronista sarà molto deluso ...

Anticipazioni U&D : Andrea sbaciucchia le due troniste - Angela in lacrime : Nelle prossime puntate del famoso dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, vedremo delle novità che riguarderanno il trono classico. Nell'ultima registrazione, avvenuta il 29 aprile e in onda nei prossimi giorni, vedremo ancora una volta al centro dell'attenzione il tronista Andrea Zelletta alle prese con le sue corteggiatrici. Secondo le Anticipazioni che trapelano in rete, pare che il cavaliere abbia baciato le ...

U&D : Giulia De Lellis e Andrea Damante pizzicati in macchina mentre discutono : Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra che stiano provando a ricucire il loro rapporto. Nonostante i due siano stati beccati più volte insieme, al momento non è stata ufficializzato nessun ritorno di fiamma. E pure gli indizi che portano ad una rappacificazione dei due volti noti di Uomini e Donne, sono davvero tanti. La bella influencer romana da quando si vocifera il riavvicinamento con il deejay veronese ha iniziato a seguire Marco ...

U&D - spoiler Classico : Andrea non bacia Natalia - lei si sfoga sui social : Ancora tensioni durante l'ultima registrazione del trono Classico di Uomini e donne, avvenuta lo scorso 23 aprile. Nuovi dettagli arrivano dal trono di Andrea Zelletta. A poco più di un mese dalla scelta, il tronista pare ancora confuso e il suo atteggiamento continua far innervosire le sue corteggiatrici. Stando alle anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', il giovane pugliese ha deciso di eliminare Giorgia, mentre in studio c'è stata ...

Anticipazioni U&D : Andrea Zelletta elimina Giorgia Klinti : Nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, assisteremo a tantissime novità e anche a dei clamorosi addii per quanto riguarda il trono classico. Lo scorso 23 aprile, infatti, è avvenuta una nuova registrazione e, stando alle Anticipazioni che trapelano online, vedremo Andrea Zelletta alle prese con le troniste Muriel, Natalia, Klaudia e Giorgia. Tra le quattro troniste, pare che proprio l'ultima verrà ...

Anticipazioni U&D - registrazione 23 aprile : Andrea elimina Giorgia : Si è tenuta ieri 23 aprile una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. In essa non sono mancate le sorprese per i tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglia e Angela Nasti, con delle eliminazioni illustri e dei passi indietro clamorosi. Il trono di Andrea è sembrato ancora confuso, soprattutto dopo che lui ha ammesso di avere pensato a lungo a Klaudia in settimana, finendo per deludere ancora Natalia. Giulia aveva ...

Giulia De Lellis dedica una canzone ad Andrea Damante prima di U&D? : Uomini e Donne: Giulia De Lellis dedica una canzone ad Andrea Damante? Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tra i protagonisti più amati, delle edizioni passate, di Uomini e Donne. Nonostante la loro relazione sia terminata ufficialmente qualche tempo fa, i due pare siano tornati insieme. Sul profilo Instagram dell’esperta di tendenze sembra essere anche arrivata una dedica al bel dj veronese. Giulia De Lellis ha pubblicato una canzone ...

Spoiler U&D - puntata 23 aprile : Andrea Zelletta contro tutti - segnalazione su Manuel : Dopo la pausa di Pasquetta, questo pomeriggio dalle 14:45 ritornerà regolarmente, su Canale 5, il Trono classico di Uomini e Donne, condotto dalla romana Maria De Filippi. Nelle ultime ore stanno arrivando nuove anticipazioni sulla prossima puntata del Trono Classico, ricca di colpi di scena e con protagonisti i tronisti Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. In particolare, si parlerà del tronista Andrea, originario di Taranto, e del suo tormentato ...

Anticipazioni U&D : Andrea Zelletta contro tutti - Muriel abbandona il programma : Il dating show targato Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, prosegue con i suoi appuntamenti settimanali, a cui ormai siamo abituati. Lo show riprenderà a partire da martedì 23 aprile per via delle feste di Pasqua, assieme anche agli altri programmi quotidiani di Mediaset, tra cui Pomeriggio Cinque, e il Grande Fratello 16. Salteremo dunque un appuntamento del trono over durante questa settimana. Ma nelle Anticipazioni che ...

U&D - Andrea annuncia di essere vicino alla sua scelta : 'E' tra le mie 4 corteggiatrici' : Mancano poco più di due mesi alla fine di questa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma tv di Mediaset in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, condotto dalla conduttrice Maria De Filippi. Al momento il trono più tormentato è quello maschile di Andrea Zelletta, in quanto il tronista originario di Taranto è arrivato quasi alla fine del programma con ancora quattro corteggiatrici. Tuttavia, il ragazzo avrebbe dichiarato alla ...

U&D - Andrea Zelletta vicino alla scelta : 'La donna giusta è tra le mie corteggiatrici' : Mancano circa due mesi alla fine dell'attuale edizione del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I tronisti attualmente in studio sono tre: Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta. La grande novità che presto interesserà il trono giovanile riguarda proprio quest'ultimo: Andrea sarebbe molto vicino alla scelta e a farlo sapere è stato lo stesso ragazzo che di recente ha ...