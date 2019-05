Ronaldo attacca Florenzi | “Sei troppo piccolo per parlare”

forzazzurri

(Di domenica 12 maggio 2019): "Seiper parlare"controAttimi di tensione nel corso del posticipo domenicale della Serie A che vede la Juventus impegnata contro la Roma. Un episodio veramente brutto, specie per i protagonisti in questione. Immagini a tratti oscene, quelle immortalate dalle telecamere, che hanno ripreso un battibecco tra Cristianoed Alessandro. Animato scambio di battute tra i due, con il bomber portoghese che zittisce l'esterno giallorosso dicendogli: "Tu seiper parlare!", sottolineando con la mimica delle mani la sua bassa statura. Inoltre il tutto accompagnato da una risata davvero poco carina.

Pauko93 : RT @Godopoli: Cioè Florenzi per fare un'azione offensiva decente in 4 stagioni si è dovuto far trollare da Ronaldo. Proposta: mettiamo sull… - Trih_ : RT @Godopoli: Cioè Florenzi per fare un'azione offensiva decente in 4 stagioni si è dovuto far trollare da Ronaldo. Proposta: mettiamo sull… - Godopoli : Cioè Florenzi per fare un'azione offensiva decente in 4 stagioni si è dovuto far trollare da Ronaldo. Proposta: met… -