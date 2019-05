Palombelli | Il padre picchiò mia figlia fino a spaccarle i denti

Barbara Palombelli parla di sua figlia Serena : “Il padre la picchiò fino a spaccarle i denti” - : Sandra Rondini La conduttrice tv racconta la terribile infanzia di Serena : la prima volta che la portò dal dentista, il dottore pianse guardando i dentini spaccati dalle botte del padre biologico Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Barbara Palombelli ieri pomeriggio ha parla to del padre biologico di sua figlia Serena Rutelli, concorrente del “Grande Fratello”.L’uomo, deceduto qualche anno fa, è sempre stato un uomo ...

Barbara Palombelli : «Così ho salvato Serena e Monica da un padre biologico violento» : La giornalista racconta in un libro l’adozione delle figlie: «La burocrazia ci ostacolava, le tenevamo con noi in segreto»

Barbara Palombelli ricorda l'adozione di Serena e Monica Rutelli : "Il padre biologico disse che le avrebbe uccise" : In queste settimane il pubblico di Canale 5 sta imparando a conoscere la storia di Serena, concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello e figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Nella scorsa puntata in prima serata del reality show, andata in onda il 29 aprile 2019, la giovane estetista romana ha ricevuto una lettera dalla madre biologica, una nullatenente, con cui ha interrotto ogni tipo di rapporto quando ...