Nicola Zingaretti chiude la porta | Non ci sarà soccorso Pd a M5S

Nicola Zingaretti - l'imbarazzante dietrofront sul trasloco della sede Pd : la dura sentenza sull'affitto : Da quando è diventato segretario del Pd, Nicola Zingaretti ha provato in tutti i modi a prendere le distanze da chi lo ha preceduto, un certo Matteo Renzi, tanto da annunciare - appena eletto - di voler abbandonare la sede storica del Pd al Nazareno. Il fantasma renziano però non molla il segretario

Nicola Zingaretti : "Il DL Sicurezza bis è l'ultima pagliacciata" : “Stiamo parlando di salvare la vita di un essere umano per 5 mila euro. Penso che l’istinto umano debba portarci a salvarlo. Ma non accetto che questo decreto si chiami Sicurezza, qui c’è un imbroglio anche nei nomi che si usano: assumessero più personale nelle forze dell’ordine, aprissero i commissariati nelle zone difficile, si impegnassero con più nettezza contro la criminalità ...

Nicola Zingaretti - il vergognoso elogio all'Urss : Pd e sinistra lo spacciano per democratico : Mentre divampa la polemica sul fascismo in assenza di fascismo (e i media si occupano da giorni del minuscolo gruppetto di Casapound), scoppia nel Pd una questione enorme sul comunismo sovietico e ad innescarla è lo stesso segretario Zingaretti. Il suo libro "Piazza grande" provoca infatti uno "scaz

Elezioni europee - Nicola Zingaretti : "Il Pd andrà oltre il 20%" - : Il segretario del Pd si dice sicuro che il prossimo 26 maggio la lista unica arriverà al 20%. E sul futuro del Governo: " Se cade, subito al voto"

Nicola Zingaretti : "Riapriremo la sezione del Pd a Casal Bruciato" : “A Casal Bruciato riapriremo la sezione del Pd. Non si può andare in questi quartieri solo quando esplode la protesta, come ha fatto pure giustamente la sindaca Raggi; bisogna starci 365 giorni all’anno, tornare nei luoghi dove la vita, se non ci sono politica e servizi, può provocare questi istinti”. A dirlo è il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a Corriere della Sera Tv parlando delle violenze contro la ...

Nicola Zingaretti in tv "contro" Montalbano e in difesa di Fazio : "Salvini lo attacca perché è un giornalista libero" : Nicola Zingaretti va a Quarta Repubblica e sfida a distanza il fratello Luca, contemporaneamente in onda con le repliche del Commissario Montalbano.Il segretario del Pd, in campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio, è protagonista di una lunga intervista con Nicola Porro (che lo aveva già avuto alla prima di Matrix, una settimana fa).prosegui la letturaNicola Zingaretti in tv "contro" Montalbano e in difesa di ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera intervista a Nicola Zingaretti : Al centro dell'appuntamento di Stasera: l'intervista al segretario del Pd Nicola Zingaretti, le tensioni nel Governo e i fatti di Viterbo.

Non lo abolirei - è una misura contro la povertà! Nicola Zingaretti sul Reddito di cittadinanza : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, esprime un giudizio a sorpresa sul Reddito di cittadinanza, spiegando che si tratta di una misura che non cancellerebbe: "Io non abolirei il Reddito di cittadinanza. Ma farei anche altre politiche per il lavoro. Il Reddito di cittadinanza può essere corretto ma è una politica contro la povertà. Oggi in Italia mancano politiche per creare lavoro e sviluppo".

Quarta Repubblica diretta 6 maggio 2019 : Nicola Porro intervista Zingaretti leader del Pd : Quarta Repubblica: gli argomenti di stasera Le telecamere della trasmissione sono andate a Viterbo , per documentare i recenti fatti di cronaca: dallo stupro di cui sono accusati due giovani ...

Luca Zingaretti al Festival di Dogliani. L'incontro con Camilleri - poi Montalbano. L'endorsement per il fratello Nicola : Doveva celebrare i vent'anni di Montalbano , ma quello di Luca Zingaretti al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani è stato un one man show. Mai così disponibile, rilassato, divertito, a ...

Elezioni europee - Nicola Zingaretti ospite nella seconda puntata di Tribù - Sky tg24 - : Il segretario del Pd, ospite della seconda puntata del programma condotto da Fabio Vitale in vista delle Elezioni europee, attacca il governo gialloverde: "Gli italiani pagheranno un prezzo enorme". E ...

Tiziana Panella ridicolizza Pd e Nicola Zingaretti : 'Siamo ben lontani da una rinascita...' : Che idea si è fatta della situazione politica odierna? 'Trovo che le opposizioni, fondamentali per lo stato di salute della democrazia, siano oggi afone. Sono in affanno, vorrei sentire non solo le ...

Matrix 30 aprile 2018 prima puntata in diretta con Nicola Zingaretti : Ogni settimana un reportage che per questo primo appuntamento sarà ambientato a Parigi, una città fortemente scossa dai recenti fatti di cronaca: dall'incendio della cattedrale di Notre-Dame, alle ...