Libia,Haftar:truppe verso Sirte.3 morti

Il generale Khalifaha dispiegato ingentiin direzione di, a 450 km a est di Tripoli. Così l'autorevole Asharq al Awasat citando fonti militari,che precisano che la decisione rientra nel piano di operazioni "per liberare Tripoli dai terroristi". Sui social circolano immagini di forze militari del generale in marcia. Tre civili sono rimasti uccisi in un raid aereo delle forze del generale su Zawiya, 50 Km a ovest di Tripoli, dove sorge la principale raffineria del Paese.(Di domenica 12 maggio 2019)