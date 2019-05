Giro d’Italia 2019 | risultato seconda tappa | Pascal Ackermann batte Elia Viviani allo

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019)si imponesprint nelladeld’Italia. Il campione nazionale tedesco coglie la prima vittoria in un Grandeal suo debutto nella Corsa Rosa, vincendo con grande potenza la volata di gruppo sul traguardo di Fucecchio. Il corridore della Bora-Hansgrohe ha battuto il campione italianoe l’australiano Caleb Ewan. Non cambiano le posizioni di vertice della classifica generale, con lo sloveno sloveno Primoz Roglic che resta quindi in maglia rosa. La fuga di giornata parte dopo due chilometri, formata da otto corridori: Francois Bidard (Ag2r La Mondiale), Marco Frapporti (Androni-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Lukasz Owsian (CCC Team), Sean Bennett (EF Education First), Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizanè), Giulio Ciccone e William Clarke (Trek-Segafredo). Il gruppo concede subito spazio a questo tentativo e il ...

