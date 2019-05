Ultima giornata amara per il Foggia | rossoneri retrocessi in Serie C

LIVE Serie B - Ultima giornata in DIRETTA : il Lecce vince 2-0 e dopo 7 anni vola in Serie A - Palermo ai play-off! : Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del Campionato italiano di calcio di Serie B. Mancano solo 90 minuti alla fine della stagione regolare e molti verdetti sono ancora in sospeso. La classifica attuale vede in testa il Brescia, che è già matematicamente promosso in Serie A, sarà invece bagarre tra Lecce e Palermo per il secondo posto, l’ultimo disponibile per la promozione DIRETTA. Le due squadre sono ...

Calcio - il Lecce torna in Serie A! Giallorossi promossi dopo 7 anni di purgatorio. Risultati Ultima giornata e classifica : Il Lecce torna in Serie A dopo sette anni di assenza! I pugliesi hanno sconfitto lo Spezia per 2-0 nell’ultima giornata del campionato di Serie B, hanno concluso la stagione al secondo posto in classifica e così possono festeggiare il secondo salto consecutivo di categoria visto che dodici mesi fa erano risaliti dalla Serie C. I Giallorossi esultano col proprio pubblico allo Stadio Via del Mare e ritornano nel Calcio che conta centrando il ...

Serie B oggi - orari e programma Ultima giornata. Come vedere le partite in tv e streaming. Il palinesto completo : Si gioca oggi l’ultima giornata del campionato di Serie B, che mette ancora in palio una moltitudine di verdetti, dalla promozione in Serie A a tutti gli altri verdetti che riguardano i playoff per salire nel massimo campionato. Sarà Lecce-Spezia la partita fondamentale: basta soltanto una vittoria ai pugliesi per prendersi il posto in Serie A. In alternativa, le speranze sono riposte in uno stop del Palermo, impegnato contro il ...

Fantacalcio - da Muriel al ballottaggio Lautaro Martinez-Icardi : i nomi per la terz'Ultima giornata : La terz'ultima giornata di campionato si apre domani alle 15 con Atalanta-Genoa , occhio quindi ai ballottaggi e ai cambi dell'ultimo minuto: aspettate le formazioni ufficiali prima di fare le vostre ...

Finale di Champions femminile - la Liga sposta l’Ultima giornata : Orario ultima giornata Liga – L’ultima giornata della Liga spagnola ha subito un cambio di orario di inizio gare di massa. La decisione è stata ufficializzata dalla Liga stessa nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, ed è dovuta alla contemporaneità iniziale con la Finale di Champions League femminile. Come riporta “Goal”, la giornata conclusiva […] L'articolo Finale di Champions femminile, la Liga sposta l’ultima giornata ...

Basket - Serie A 2019 : le ipotesi di parità all’Ultima giornata. Tutti i possibili scenari in vista dei playoff scudetto : Sono state pubblicate nella mattina le ipotesi di parità in vista dell’ultima partita della stagione regolare di Serie A 2018-2019. Soltanto tre verdetti sono certi: il primo posto di Milano, il secondo di Cremona e il terzo di Venezia, che può raggiungere la Vanoli, ma non superarla, poiché nella sconfitta di ieri si è vista anche ribaltare la differenza canestri che l’avvantaggiava. Il calcolo attuale delle situazioni di parità ...

Serie A - i risultati della quartUltima giornata : L'Atalanta si è avvicinata alla Champions League, la Roma si è fermata a Genova e stasera il Milan gioca contro il Bologna

Serie D - i verdetti dell’Ultima giornata e gli accoppiamenti playoff e playout : Si è conclusa l’ultima giornata di Serie D, la quarta divisione italiana. Emessi i verdetti della stagione tra promozioni, playoff e playout. GIRONE A Lecco promosso in Serie C Sanremo, Savona, Ligorna e Inveruno ai play-off Sestri Levante e Arconatese ai play-out Pro Dronero, Stresa e Borgaro retrocesse in Eccellenza accoppiamenti PLAY-OFF Sanremo – Inveruno Savona – Ligorna accoppiamenti PLAY-OUT Sestri Levante – ...

Risultati Serie A Basket – La penUltima giornata regala spettacolo : Cantù in zona Playoff - l’Olimpia Milano trionfa all’overtime : I Risultati da tutti i campi d’Italia per la penultima giornata della Serie A maschile di pallacanestro Una serata pazzesca dai parquet di tutt’Italia per la penultima giornata della Regular season della Serie A di Basket. Brindisi ha trionfato in trasferta, in casa dell’Avellino, col punteggio di 83-87, senza alcun grosso stravolgimento in classifica. Importante vittoria per Cantù, che balza tra le migliori otto grazie ...

Rugby - Serie A femminile 2019 : risultati e classifiche della diciottesima ed Ultima giornata della regular season : diciottesima ed ultima giornata per quanto riguarda la regular season della Serie A di Rugby femminile 2019: andiamo a rivivere i risultati odierni e le classifiche finali, in attesa dei play-off. GIRONE 1 domenica, 05 maggio 2019 12:30 Verona Rugby – Valsugana Rugby Padova 0 : 104 Arbitro: Chiara Catagini 13:30 Rugby Monza 1949 – Rugby Riviera 1975 41 : 5 Arbitro: Chiara Perata (SV) 15:30 Rugby ...