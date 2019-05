Smart EQ Fortwo - Primi test su strada per il restyling

quattroruote

(Di sabato 11 maggio 2019) LaEQè pronta a sottoporsi a un (lieve) aggiornamento di metà carriera, come dimostrano le ultime foto-spia. Lupgrade non stravolgerà lo stile della piccola citycar, bensì si concentrerà sullevoluzione di alcuni dettagli, al fine di rinfrescare il look del modello. Le modifiche riguarderanno il frontale, dove svetterà una calandra rivisitata con mascherina e gruppi ottici di nuovo corso, mentre le fiancate dovrebbero rimanere pressoché intatte. Al posteriore lunica novità dovrebbe riguardare un cambiamento delle grafiche dei gruppi ottici. Al momento non sono disponibili immagini dell'abitacolo, ma è lecito aspettarsi la conferma totale dellimpostazione attuale, probabilmente arricchita nelle possibilità di personalizzazione. Il debutto delè atteso per il prossimo anno.Futuro elettrico. Sotto il profilo tecnico non dovrebbero esserci evoluzioni, con la ...

quattroruote : La #Smart EQ #Fortwo sarà sottoposta a un facelift nel 2020: ecco cosa cambierà - smart_Italia : @mr_roberto_it Certo! ?? Scopri tutti i dettagli sulla smart EQ fortwo cabrio qui: -