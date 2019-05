Lavoro | al Sud 900mila i disoccupati da più di 12 mesi Più che in tutta la Germania o

Incidenti sul Lavoro - sei vittime e due feriti negli ultimi due giorni. Al Sud il maggior numero di morti : Il bilancio dei caduti sul lavoro, negli ultimi due giorni, è di sei morti e due feriti. Le storie delle morti bianche sono sempre più numerose e il Sud è l’area del Paese più affetta da questa piaga. Sono storie come quella di Giuseppe Lauidicina che oggi è caduto dal tetto mentre stava riparando un’antenna, a Marsala, in provincia di Trapani. Quando è arrivata l’ambulanza, gli operatori hanno potuto solo constatare il ...

Meteo - Festa del Lavoro con forti temporali pomeridiani al Centro/Sud : attenzione alla grandine – MAPPE : Allerta Meteo – Festa del Lavoro all’insegna dei temporali pomeridiani sull’Italia: oggi pomeriggio avremo uno sviluppo di nubi verticali che determinerà forti scrosci d’acqua e grandine soprattutto tra Lazio, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, ma anche nelle zone interne della Toscana, in Emilia, in Sardegna, in Calabria e nella Sicilia orientale sull’Etna e sugli Iblei. Molto chiara la mappa del modello Moloch ...

La grande piazza del non Lavoro : il primo maggio per 1 - 7 milioni giovani del Sud che non studia e non lavora : La Festa del lavoro, nel Mezzogiorno, ha sempre più il sapore amaro di un privilegio per pochi. Perché in un Paese segnato da mille divisioni, è sempre più sul mercato del lavoro che si misura quotidianamente il deficit di opportunità di chi nasce a sud del Garigliano.Negli ultimi dieci anni gli occupati regolari con contratti stabili e garantiti sono diminuiti. Contrariamente al passato, i figli hanno ...

Primo maggio - più donne al Lavoro ma Italia penultima in Ue. “Investire i soldi di quota 100 in asili nido. Partendo dal Sud” : Mettere ordine nel caos di assegni, detrazioni e bonus ora in vigore per le famiglie, che costano molto ma sono inefficienti, e sostituirli con un unico trasferimento diretto e universale. E investire le risorse che adesso sono destinate a quota 100 in servizi di qualità per la prima infanzia, Partendo dalle zone più svantaggiate. “In un colpo solo questo consentirebbe di ridurre le disuguaglianze di partenza che penalizzano i figli delle ...

'Il Lavoro del Ministro Centinaio è fondamentale per tutelare le eccellenze del Sud Piemonte' : ... che ringrazio per la propria attenzione al Piemonte e al Nord Ovest, trovi alleati e solidarietà per contrastare una volta per tutte, attraverso una politica veramente comune, le importazioni ...

Incidenti sul Lavoro - aumentano i morti. Picco di infortuni nelle città del Sud. Malattie cancerogene : in testa c’è Taranto : aumentano i morti sul lavoro, soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto. E in testa alla triste classifica degli infortuni mortali ci sono soprattutto province del Sud: Crotone, Isernia, Campobasso. Il primato per Malattie cancerogene imputabili al lavoro, invece, è di Taranto, (il 70 per cento dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico) seguita da Torino, Napoli e Milano. Sono i dati di un’indagine ...

Morti sul Lavoro - il Sud è più insicuro Crotone la provincia più colpita : MILANO - Nel Mezzogiorno italiano è più alto il rischio di morire sul lavoro, il Nord ha un tasso maggiore di malattie professionali tumorali ma la patria dell'Ilva, Taranto, spicca per il numero ...

Imprese : consulenti Lavoro - cambia bonus sud con operazione che genera paradossi : Roma, 23 apr. (Labitalia) - "cambia il bonus sud con un'operazione che genera paradossi e difficolt[...]

Lavoro : Matera - sindacati chiedono vertice in Prefettura per vertenza Ferrosud : Matera, 12 apr. (AdnKronos) - I sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil di Matera hanno scritto al prefetto Demetrio Martino, appena insediato, per chiedere un tavolo sulla vertenza Ferrosud. La storica azienda del settore ferroviario, che ai tempi d'oro dava Lavoro a 800 persone, attualmente occup

Boccia : i giovani del Sud chiedono Lavoro non reddito cittadinanza : "Sono pochi i giovani del Sud che hanno chiesto il reddito di cittadinanza il che significa che ci chiedono lavoro e non reddito di cittadinanza

Reddito cittadinanza : Boccia - 'al Sud pochi giovani lo chiedono - cercano Lavoro' : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - "La disoccupazione giovanile fa il paio con un altro dato: oggi sono pochi i giovani del Sud che hanno chiesto il Reddito di cittadinanza. Il che significa che i giovani ci richiedono lavoro e occupazione, e non Reddito di cittadinanza". Lo ha detto il Presidente di Con

Come risolvere la crisi del Lavoro al sud - secondo l'Economist : Come risolvere il problema della disoccupazione al Sud Londra, 29 mar - (Agenzia Nova) - Il settimanale britannico "The Economist" pubblica oggi un'analisi della situazione dell'occupazione in Italia meridionale, che ora rischia di aggravarsi ulteriormente a causa della congiuntura negativa dell'e

Non mance - ma capitali e Lavoro per il sud : Come stiamo? Bene, male, benino, malino, chissà, la domanda ci ruota in capo da anni ormai. Antonello Caporale ci informa sul Fatto, bella e svelta inchiesta: in Basilicata il reddito di pigranza non ...

Facebook e Instagram down in Europa - Usa e Sudamerica. 'Al Lavoro per risolvere' : ...persone che si domandano se il problema a uno dei loro social network preferito sia un caso isolato che riguarda solo loro oppure se sia un problema generalizzato ad intere aree o a tutto il mondo. ...