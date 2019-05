Guida ai Playoff NBA | Pronostici 12-13 maggio 2019

Guida ai Playoff NBA : pronostici del 07/05/2019 : Boston Celtics – Milwaukee Bucks ore 01:00Siamo sul risultato di 1-2 per i Bucks, che ora si trovano davanti ad un bivio importantissimo: portarsi sul 1-3 e mettere una mezza ipoteva sul turno, oppure dare la possibilità ai Celtics di riaprire i giochi. Le quote (1,80 contro il 2.00 dei Bucks) danno Boston favorita, ma in una partita come questa l’unica cosa che possiamo aspettarci è un Over 210. Houston Rockets – ...

Benevento - profumo di playoff : Bucchi Guida l'assalto al Verona : 'Non abbiamo bisogno di nasconderci. Ci stiamo giocando la Serie A e potremmo raggiungerla anche attraverso i playoff, come è già capitato al Benevento due anni fa. Ma prima pensiamo a chiudere bene ...

Guida ai Playoff : pronostici 20/04/2019 : Orlando Magic – Toronto Raptors ore 01:00La serie è sul risultato di 1-1, per questo, la partita di stasera ci darà un favorito per il passaggio del turno: già, perchè Orlando, in caso di vantaggio, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà i Raptors, che poi avranno però il vantaggio del fattore campo nelle prossime due partite. Secondo noi, Toronto dovrebbe vincere, riportando le cose alla normalità.Pronostico: Orlando ...

Playoff NBA - Denver-San Antonio 114-105 : Murray Guida la rimonta da -19 - 8 per Belinelli : A poco più di quattro minuti dalla fine del terzo quarto, Jamal Murray aveva messo a referto solamente tre punti sbagliando i primo otto tiri della sua partita. Soprattutto, i suoi Denver Nuggets ...

Guida ai Playoff NBA - pronostici 17/04/2019 : Toronto Raptors – Orlando Magic ore 02:00A sorpresa gli Orlando Magic sono riusciti a vincere gara 1 con una tripla allo scadere di D.J. Augustin, che ha tirato una mattonella molto importante che potrebbe -usando un condizionale molto condizionale- cambiare le carte in tavola: la partita di stanotte sarà infatti fondamentale, perchè in caso di 0-2 per Orlando, i Toronto rischierebbero poi di poter uscire davvero al primo turno, per ...

Guida ai playoff NBA : pronostici 14/04/2019 : Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 02:00Nella notte tra il 13 e il 14 prenderà il via anche la serie che vede i campioni in carica, i Golden State Warriors, contro i Los Angeles Clipper di Gallinari. Purtroppo per il nostro connazionale è quasi impossibile immaginare anche la più minima speranza contro un roster di campioni come quello della “baia”, che dovrebbe archiviare il primo turno con un secco ...