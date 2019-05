Frosinone | morto il rapper 19enne “Blind laugh” È precipitato da un parcheggio multipiano

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) “E che si spenga pure un lume, in un abisso in cataclisma”. Versi di Risata tacita. Uno dei brani dell’album Reclusione di Daniele Arduini, nome d’arte “Blind Laugh”. Ildi 19 anni trovatostamattina dopo essereper quindici metri all’interno di unin via Ciamarra, a. Una donna ha trovato il corpo mentre stava parcheggiando. Sulle cause della morte stanno indagando i carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del. Sembra che il giovane fosse appassionato di sport estremi e praticasse il parkour, una pratica che consiste nel percorrere tragitti urbani superando qualsiasi ostacolo a corpo libero, spesso saltando da un edificio all’altro oppure oltrepassando barriere con acrobazie o arrampicate. I carabinieri non escludono quindi che possa essere caduto ...

