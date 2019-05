Crotone-Ascoli | probabili formazioni | pronostico e quote scommesse

termometropolitico

(Di sabato 11 maggio 2019)Sabato 11 Maggio alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Ezio Scida di, il match di ritorno travalido per la 38esima giornata di Serie B. Sfida importante per ilche deve portare a casa punti per consolidare l’ attuale salvezza.: come arriva la squadra di Stroppa Ilarriva al testa a testa contro l’dopo una sconfitta per 2-0 in casa dello Spezia. La squadra di Stroppa si trova momentaneamente a 40 punti, quindi a 2 punti dalla zona play-out. La salvezza quindi non è ancora matematica per i calabresi che, devono portare a casa una vittoria davanti ai propri tifosi nella sfida contro l’per poter restare sicuramente in Serie B. Occhi puntati su Nwankwo nella sfida di Sabato, il capocannoniere della squadra di Stroppa, che ha ...

