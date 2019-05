Con Star Wars Jedi | Fallen Order stiamo facendo qualcosa di davvero

Jovanotti superstar al Salone del libro di Torino Con “Il gioco del mondo” : Al via nella Sala Oro del Salone Internazionale del libro, al Lingotto di Torino, l'incontro tra Jovanotti e lo scrittore Giordano Meacci. Non a caso il tema di quest'anno del Salone è "Il gioco del mondo", dal capolavoro di Julio Cortàzar, che è anche il titolo di un brano di Jova contenuto nell'album "Safari".Continua a leggere

Giuseppe Conte - danza macabra in Spagna : "golpe" del premier per "arrestare" Lega e Matteo Salvini : Quando il premier Giuseppe Conte cambia lingua e si traveste da José Conde, suo fratello gemello spagnolo, smette di essere un moderato arbitro della politica e si trasforma in un avventuriero, un Comandante, un eroico Cavaliere della Mancia o un cazzutissimo Caudillo. Avoca a sé il potere, fa la vo

Milan - richiesta alla Lega di A per spostare la gara Con il Frosinone : Milan-Frosinone – Il Milan ha fatto richiesta formale alla Lega Calcio per spostare la partita contro il Frosinone al fine di giocarla in contemporanea con Juventus-Atalanta. La gara è in programma domenica 19 maggio alle ore 18. Ieri è stata formalizzata la variazione di Juventus-Atalanta e i rossoneri vista la lotta Champions che li coinvolge proprio con gli orobici hanno richiesto lo stesso trattamento. Secondo le prime ...

Contrastare l’insonnia Con una tisana rilassante : Per combattere l’insonnia provocata dallo stress a volte può essere sufficiente affidarsi a una tisana rilassante, in grado di conciliare il sonno

Fam la serie di Nina Dobrev - è stata cancellata : la star di The Vampire Diaries si Consola Con l’amore? : Tutto da rifare per Nina Dobrev che dopo la fortunata partecipazione in The Vampire Diaries è sbarcata al cinema e si è poi ritrovata, in un ruolo tutto nuovo e da ridere in Fam. Purtroppo la comedy è stata cancellata da CBS e i fan di Nina Dobrev non la vedranno all'opera in una seconda stagione. L'annuncio è arrivato qualche ora fa dagli Usa in quello che possiamo definire il Black Friday del mondo seriale in cui molti show sono andati ...

Mamme Con figli piccoli : più beauty time come le star : Chiara FerragniKylie JennerOlio secco per capelli di PanteneFesta della mamma: concedere più tempo alla beauty routine è il regalo più grandeMaschera bianca purificante di ArangaraShimmering body lotion di Ferragamo ParfumsAmber RoseBlake LivelyContorno occhi alla lavanda di Garnier BioTonico rivitalizzante di Collesi beautyFesta della mamma: concedere più tempo alla beauty routine è il regalo più grandeBeyoncéUfo di ForeoAdvanced Génefique Yeux ...

Sesso Con 15enne - giudici : "Donna voleva restare incinta" : Prato, 10 mag. - (AdnKronos) - La gravidanza della 31enne, operatrice sociosanitaria di Prato, accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale su minore e agli arresti domiciliari dal 28 marzo scorso, è stata "cercata e voluta per tenere legato a sé quel ragazzino del quale era innamorata",

Sesso Con 15enne - giudici : "Donna voleva restare incinta" : La gravidanza della 31enne , operatrice sociosanitaria di Prato, accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale su minore e agli arresti domiciliari dal 28 marzo scorso , è stata "cercata e ...

Figlio Con minore a Prato : il neonato “usato come strumento di ricatto” per stare col 15enne : La gravidanza della donna di Prato che ha avuto un Figlio con un minorenne è stata “cercata e voluta per tenere legato a sé quel ragazzino del quale era innamorata”. E il bambino è stato “usato come strumento di ricatto”. È quanto emerge dalle motivazioni del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare da parte dei giudici del Riesame.Continua a leggere

Diabete : ecco l’erba aromatica in grado di prevenire e Contrastare la glicemia alta : Il Diabete, la patologia numero uno dei golosi, si può prevenire attraverso una sana alimentazione e una buona dose di attività fisica. Negli ultimi decenni infatti si è verificato un boom di diagnosi di glicemia alta, la maggior parte delle quali di origine alimentare, complici un aumento del consumo di industriali e di zuccheri che sollecitano il pancreas, innalzando il livello di glicemia e inibendo la produzione di insulina. Un’erba ...

Borderlands 3 pronto a Conquistare gli appassionati di giochi - ecco le nostre impressioni : Il videogioco Borderlands 3 è il nuovo e terzo capitolo della storica serie del genere looter shooter, ossia giochi online basati sul “loot”, ovvero ricompense (equipaggiamento ed armi) che si ottengono quando si completa una missione o si uccide un boss. Si tratta di una produzione pionieristica, capace di unire le celebri dinamiche dei giochi di ruolo online a quelle degli sparatutto (in inglese shooter, appunto) creando un mix di ...

Multe auto - motivazioni e come Contestarle : Cerchiamo di fare chiarezza sulla delicata questione delle Multe che avolte tartassano ingiustamente gli automobilisti Le Multe hanno la funzione di punire tutti quei soggetti che violano le regole dettate dal Codice della strada, ma siccome parliamo di sanzioni amministrative il cittadino può presentare ricorso alle autorità competenti se ritiene ingiusta questa azione comminata nei suoi confronti, ma anche se nel verbale vengono ...

Libia - la guerra di Khalifa Haftar per Conquistare il Consenso : Arabia Saudita ed Egitto dietro l’offensiva sul web : C’è un altro fronte, oltre quello militare e diplomatico, della guerra in Libia: il fronte della propaganda. Tecnicamente si chiama InfoWarfare, nome che indica una serie di attività coordinate che mirano a spingere una determinata agenda. Siamo solo alle prime avvisaglie di un vero conflitto online, ma sembra che sia il generale Khalifa Haftar il più attivo. È anche l’attore che più di tutti cerca di conquistare il consenso, sia sul ...

Peugeot Pulsion 125 : riuscirà la casa francese a Contrastare il dominio di casa Honda nel segmento ‘urban’ [FOTO] : Dotato di una grandissima maneggevolezza e agilità in città, Peugeot Pulsion ha a bordo tecnologie inedite per il segmento e crea da solo un nuovo segmento « Urban GT » Peugeot Motocycles rivoluziona il segmento dei GT e GT compatti e annuncia l’arrivo sul mercato di Peugeot Pulsion. Completando così l’offerta 125cc attuale della gamma, Peugeot Motocycles si afferma come un attore chiave della mobilità urbana rinforzando la sua offerta ...