Un' estate fa con Pupo e Diana Del Bufalo a luglio su Rai2 Anteprima Blogo

Stefano Buffagni contro Nunzia De Girolamo conduttrice di Linea Verde estate : "No a politici trombati in Rai" : “Questa mattina mi hanno fatto leggere un articolo di Repubblica che ipotizza Nunzia De Girolamo come conduttrice del programma, Linea Verde Estate. E sono rimasto francamente basito... Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a questa ex deputata Berlusconiana, poi Alfaniana (nonché moglie dell’attuale deputato PD, Francesco Boccia!)???”. Lo scrive su Facebook, ...

Arredo made in Italy in Cina - a Shenzhen il Real estate Design Forum per il contract : ... una fase che il governo di Pechino ha definito ' New Normal ' e porterà il gigante asiatico a essere un'economia avanzata non più basata sulla quantità ma sulla qualità e con un maggior potere d'...

Taglio parlamentari supera primo giro boa - entro estate il secondo : ... con emendamenti, poco più di una trentina quelli ammessi all'aula,, modifiche a tutela delle minoranze linguistiche, per "non produrre effetti distorsivi sulla rappresentanza politica" e per evitare ...

Roma - nuovo blitz contro il clan Casamonica : arrestate 22 persone - giro d’affari da oltre 100mila euro al mese : Altro duro colpo al clan dei Casamonica: i carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali anche membri della famiglia, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale era attiva principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, il gip del ...

Nuovi concerti di Marco Mengoni in estate - biglietti in prevendita per le date di Fuori Atlantico : Sono ufficiali i concerti di Marco Mengoni in estate, annunciati a sorpresa quando ancora il tour nei palasport è nel pieno del suo svolgimento con la data di Roma dell'8 maggio. L'artista di Atlantico non ha quindi intenzione di fermarsi e, dopo la conferma delle date autunnali, ecco che arrivano anche quelle in estate che terrà a cominciare dal 14 luglio al Labirinto di Fontanellato, in Provincia di Parma. Queste le parole con le quali ha ...

Nunzia De Girolamo nuova conduttrice di Linea Verde estate? : Nunzia De Girolamo diventa conduttrice dopo Ballando con le Stelle? Il futuro di Nunzia De Girolamo sarà in Rai dopo Ballando con le Stelle. L’ex parlamentare è infatti in lizza per condurre Linea Verde Estate, la versione estiva del popolare programma di Rai Uno. Stando a quanto scrive Tv Blog, la moglie di Francesco Boccia […] L'articolo Nunzia De Girolamo nuova conduttrice di Linea Verde Estate? proviene da Gossip e Tv.

Retroscena Blogo : Nunzia De Girolamo verso la conduzione di Linea Verde estate in prima serata su Rai1 : Altra novità in arrivo nel palinsesto estivo di Rai1. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, Linea Verde dovrebbe approdare in prima serata nel mese di agosto 2019. Alla conduzione delle quattro puntate speciali del programma che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze dovrebbe esserci, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, Nunzia De Girolamo. Per l'ex parlamentare, che dal 2013 al 2014 è stata ...

Anzaldi (Pd) contro Poletti a Unomattina estate : "Rai ingaggia un esterno - schiaffo ai dipendenti" : "La Rai chiarisca se corrispondono al vero le indiscrezioni secondo cui Rai1 starebbe pensando di ingaggiare un esterno per la conduzione di Uno Mattina. Sarebbe un evidente spreco e uno schiaffo ai 1.300 giornalisti dipendenti Rai, una parte dei quali senza incarico. A che serve pagare un esterno per uno storico marchio dell'informazione Rai, peraltro realizzato in collaborazione col Tg1?". A scriverlo su Facebook è il deputato del Partito ...

Emergenza lavoro - il ministro Bongiorno apre al maxi concorso : «Bando in estate» : Da una parte criminalità e violenza, dall'altra ingegno e futuro. La contraddizione di San Giovanni a Teduccio è sintetizzata in poche centinaia di metri. Su una strada affollata di...

Caserta - tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini : “Per lui restate sempre dei terroni di m…”. “Andate a lavorare” : tensione tra i sostenitori di Matteo Salvini, ad Aversa, e un gruppo di contestatori. “Andate a lavorare” ha gridato un ragazzo rivolto a chi criticava il leader della Lega, che aveva appena finito il comizio in piazza. “Ricordati che per lui restate sempre dei terroni di m…” gli ha risposto una ragazza. L'articolo Caserta, tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini: “Per lui restate sempre dei terroni ...

Google conduce Android Auto alla sua prima vera svolta : riprogettazione all’esordio in estate : L'arrangiamento estetico di Android Auto è stato una costante dal suo esordio ad ora, periodo in cui Google ha la saccoccia piena di novità L'articolo Google conduce Android Auto alla sua prima vera svolta: riprogettazione all’esordio in estate proviene da TuttoAndroid.

Alvaro Soler pronto a dominare l’estate 2019 con La libertad verso un mondo migliore : Si intitola La libertad il nuovo singolo che Alvaro Soler propone per l'estate 2019. Il Re dei tormentoni estivi torna in radio il 10 maggio con quello he potrebbe essere il successore de La cintura. Nel 2015 ci ha fatto ballare con El mismo sol, brano certificato sei volte disco di platino. L'anno successivo è stato il singolo Sofia il tormentone dell'anno con i suoi otto dischi di platino. Nel 2017 è stata la volta di Yo contigo, tu conmigo ...