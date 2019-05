Un ex sviluppatore di The Last of Us Part II lascia Naughty Dog per entrare a far parte

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) L'ex game designer diDog e Motive Studios, Robert Ryan, è entrato a fare dello studio di gioco di Microsoft, The Initiative.Come riportato da Wccftech, Ryan ha recentemente aggiornato la sua pagina Linkedin, che ora afferma di lavorare nello studio di sviluppo come Senior Systems Designer. Durante il suo periodo inDog, Ryan ha lavorato a Theof UsII e Uncharted 4 per PlayStation 4 insieme a Theof Us e Uncharted 3.Dopo la nascita dello studio lo scorso anno, vari grandi nomi del settore hanno annunciato il loro trasferimento, tra cui Christian Cantamessa, il designer di Red Dead Redemption, Drew Murray di Insomniac e Tom Shephard,di GTA V. The Initiative inoltre è diretto dall'ex capo della Crystal Dynamics Darrel Gallagher ed ha sede a Santa Monica.Leggi altro...

