Uccisa per aver rifiutato il killer | svolta nelle indagini sull' omicidio di

Omicidio Mastropietro : Non fu overdose - Pamela fu Uccisa perché voleva scappare : "Oseghale ha compiuto atti sessuali senza il consenso di Pamela". Nella requisitoria davanti alla Corte di Assise di Macerata il pm ha ricostruito la dinamica della morte di Pamela, avvenuta, come ha spiegato, "Non per overdose, ma perché Pamela aveva tentato di scappare da Oseghale". Il processo a carico di Innocent Oseghale è celebrato a porte chiuse. Il corpo di Pamela Mastropietro è stato trovato all'interno di due valige, il 30 gennaio ...

“Mia figlia 12enne si è Uccisa dopo aver visto la serie ‘Tredici’ : vietatela” : il disperato appello della madre di Jessica : “Mia figlia si è suicidata dopo aver visto la serie Netflix ‘Tredici’. Dovrebbe essere vietata“. A parlare così, in una delle tante interviste che in questi giorni ha deciso di rilasciare alla stampa straniera, è Rachael Warburton, madre di Jessica Scatterson che, a soli 12 anni, si è tolta la vita “ispirandosi” alla popolare serie: Jessica ha infatti lasciato i suoi “sei motivi per uccidersi” (la ...

Uccisa dall’asma a 9 anni - per la piccola Ella si riapre inchiesta sull’inquinamento killer : A distanza di sei anni dalla sua morte, i familiari dElla bimba inglese hanno visto finalmente le loro richieste di verità accolte dai giudici che hanno ordinato una nuova inchiesta per accertare se il grave inquinamento dElla zona in cui la piccola viveva possa essere staro il fattore scatenante dei suoi problemi respiratori.

Bitonto - anziana Uccisa per errore in un agguato : 9 condanne tra i 3 e i 20 anni : Il gup di Bari Francesco Agnino ha condannato a pene comprese tra i 20 anni e i 3 anni di reclusione, accogliendo interamente le richieste dell’accusa, i nove imputati ritenuti responsabili dei quattro agguati, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, commessi a Bitonto il 30 dicembre 2017 nella guerra tra i clan Conte e Cipriano. Tra questi anche quello che costò la vita, per errore, alla 84enne Anna Rosa Tarantino che si trovò ...

Anziana Uccisa per errore - nove condanne : ANSA, - BARI, 30 APR - Il gup del Tribunale di Bari Francesco Agnino ha condannato a pene comprese tra i 20 anni e i 3 anni di reclusione, accogliendo interamente le richieste dell'accusa, i nove ...

Guerra tra clan - passante di 84 anni fu Uccisa per errore a Bitonto : nove condanne : Pene comprese fra i 3 e i vent'anni di reclusione per i quattro agguati, tutti aggravati dal metodo e dalle finaità mafiose, commessi nella città in provincia di Bari durante la faida tra clan Conte e Cipriano

Pakistan - va in ospedale per un mal di denti ma viene violentata e Uccisa dal personale : All'interno dei social sta facendo molto scalpore la vicenda di una giovane 26enne proveniente dal Pakistan. La ragazza in questione si era recata presso l'ospedale Sindh Government di Korangi, nel distretto di Karachi, per un mal di denti che la faceva stare molto male ormai da diversi giorni. Da quella struttura ospedaliera, però, la ragazza non è uscita indenne e la famiglia non si sarebbe mai aspettata quanto è accaduto. A trovare morta ...

Va in ospedale per un mal di denti : ragazza violentata e Uccisa dai sanitari : violentata e uccisa in ospedale dopo un’iniezione per alleviare il mal di denti. La terribile storia di violenza, fatta passare per una presunta negligenza ospedaliera, proviene dal Pakistan ed è rimbalzata su Twitter con l’hashtag #Justiceforasma. La 26enne si era stata recata al Sindh Government Hospital di Korangi con dolore ai denti. Secondo la ricostruzione di diversi siti web d’informazione locale, dopo alcune ore la famiglia della ragazza ...

Va in ospedale per un mal di denti! Violentata e Uccisa dal personale sanitario : La giovane aveva deciso di recarsi nel più vicino ospedale per farsi visitare da un medico ma qui è stata aggredita da un branco di quattro uomini, tutti dipendenti della struttura sanitaria, stuprata e poi uccisa. La terribile storia di violenza raccontata daò dailymail arriva dal Pakistan dove ora la polizia ha fermato e arrestato tre dei presunti stupratori mentre un quarto, identificato, si è dato alla fuga e risulta introvabile ma gli ...

Nigeria : rapiti tre Turisti - Uccisa una operatrice umanitaria : Una donna britannica è stata uccisa mentre era in vacanza in un resort in Nigeria. Faceva parte di un gruppo di 12 Turisti, partito da Lagos, attaccato da uomini armati che hanno anche rapito tre persone. Una donna britannica, Faye Mooney, che lavorava per un'organizzazione umanitaria è stata uccisa da uomini armati mentre era in vacanza in un resort in Nigeria. Mooney faceva parte di un gruppo di 12 Turisti, partito da Lagos, attaccato da ...

Giovanna Uccisa dall’ubriaco al volante - era a Cervia per prendere un cane : "Giovanna era una ragazza innocente, solare. Aveva sempre un sorriso per tutti, una parola buona non mancava mai", è il ricordo di Giosuè, fratello della 21enne morta in provincia di Ravenna. Il conducente dell’altra automobile, un uomo di 25 anni, che è risultato positivo all’alcol test e che è stato arrestato per omicidio stradale. Giosuè Santorelli, 21 anni, sta vivendo un incubo, sua sorella Giovanna è morta in un terribile incidente ...

Nord Irlanda - due arresti per la giornalista Uccisa. "Allarme nuovi terroristi" : FIORI E CANDELE - In tutto il Paese sono proseguite veglie per commemorare la giornalista 29enne, come sono continuati ad arrivare messaggi di cordoglio e dolore da tutto il mondo. L'ex presidente ...

Si torna a morire per terrorismo a Londonderry. Uccisa una giornalista : Una giornalista di 29 anni è morta in seguito ad alcuni scontri a Londonderry, in Irlanda del Nord, e la polizia tratta il caso come "fatto di terrorismo"."Sfortunatamente posso confermare che dopo scontri a fuoco nella notte a Creggan una donna di 29 anni è stata Uccisa", ha fatto sapere su Twitter il vice commissario della polizia, Mark Hamilton. "Trattiamo questo evento come fatto di terrorismo, è stata aperta un'indagine ...