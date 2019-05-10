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Traffico Roma del 10-05-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 11 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 10-05-2019 ore 11:30 (Di venerdì 10 maggio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A MONTESACRO ALTO ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA VIA NOMENTANA A PARTIRE DA VIA GASPARA STAMPA VERSO IL CENTRO CITTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI. ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DEL VATICANO, ALL’ALTEZZZA DI PIAZZA DELLA ROVERE: IL Traffico È RALLENTATO SU VIA DI PORTA CAVALLEGGERI LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO, A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL SOTTOVIA EUCLIDE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PANNELLI PERICOLANTI. Traffico RALLENTATO CON CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SI RALLENTA DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI ...
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