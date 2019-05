Proteste antinomadi a Torre Maura | 41 denunciati

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Arriveranno già all’inizio della prossima settimana le iscrizioni nel registro degli indagati per quanto avvenuto a Casal Bruciato, periferia est della Capitale, dove duranteanti nomadi, animate anche da Casapound, i rom sono stati oggetti di insulti sessisti e razzisti.E per i disordini di qualche settimana fa in un’altra periferia romana,, sono state denunciate 41 persone accusate tra l’altro di apologia di fascismo e istigazione all’odio razziale. Tra loro anche esponenti dell’estrema destra.per rapina invece chi sottrasse ai volontari il pane destinato ai rom e, in segno di spregio, lo calpestò.Sulle recentirazziste a Casal Bruciato la Digos ha depositato a piazzale Clodio una prima informativa da parte della Digos. Il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il sostituto Eugenio Albamonte hanno ...

