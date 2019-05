Pallavolo | coach Julio Velasco si ritira! Modena lo saluta con una lettera

Pallavolo – Revivre Axopower Milano - coach Giani carica i suoi : “pronti a riaprire la serie contro Modena” : coach Giani sprona la Revivre Axopower Milano dopo la sconfitta in gara-1 contro Modena: l’allenatore della formazione lombarda vuole riaprire la serie Arrabbiato prima, motivato poi, determinato ora. È il percorso di Andrea Giani dopo la sconfitta di sabato scorso della sua Revivre Axopower Milano contro Modena in Gara 1 dei quarti di finale Play Off Credem Banca. Non si aspettava nessuno – e di certo non se lo aspettava coach Giani ...