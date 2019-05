Oltre cento librai Feltrinelli chiedono che Salvini venga bandito dagli scaffali 

Otto esplosioni sconquassano lo Sri Lanka - Oltre duecento i morti : il bilancio però è provvisorio [GALLERY] : Otto esplosioni avvenute nella mattinata di oggi hanno sconquassato lo Sri Lanka, uccidendo oltre duecento persone Il bilancio provvisorio della serie di esplosioni in almeno due chiese e in un hotel in Sri Lanka sarebbe, al momento, di almeno 215 morti e oltre 400 feriti. A riferire questo bilancio provvisorio è la polizia, come riportato dall’emittente News 1st. Le esplosioni sono avvenute durante le celebrazioni pasquali in almeno ...

